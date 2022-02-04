10 отличий между породами собак, которых часто путают. Фотосравнение

Любой пес милый по-своему, несмотря на его аристократическое или дворовое происхождение. Однако некоторые породистые собаки очень похожи между собой.

Например, знакомая всем немецкая овчарка и более редкая бельгийская малинуа имеют одинаковый окрас, но разница в цене щенков свыше 500 долларов. OBOZREVATEL сравнил фото собак, которых часто путают.

Бостон-терьер и французский бульдог

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У французского бульдога мускулистое телосложение, и шерсть бывает разного оттенка от черного до светло-песчаного. Бостон-терьер более стройный у него длиннее ноги, а также заостренные уши. Кроме того, у терьера окрас в стиле фрака – черное тело и белые пятна на шее и грудине.

Кане-корсо и боксер

Основное отличие между ними состоит в том, что кане-корсо чуть больше боксеров и весят от 40 до 50 килограммов, в то время как боксеры – до 32 килограммов. Кроме этого, боксерам чаще купируют уши.

Сенбернар и московская сторожевая

У сенбернара и московской сторожевой есть общие предки, поэтому они очень похожи. Московская сторожевая происходит от скрещивания швейцарского сенбернара и кавказской овчарки. Эти две породы примерно одинакового роста, но швейцарцы весят на 20 килограммов больше.

Чихуа-хуа и той-терьер

Породы миниатюрных собачек визуально похожи. Однако у чихуа-хуа голова более круглая, а той-терьер более стройный с вытянутой мордочкой и длинными лапами.

Бигль и фоксхаунд

Бигль и фоксхаунд являются семейными животными, у которых мягкий и дружелюбный характер. Однако между ними есть отличие в размере. Бигль ростом максимум 35 сантиметров и весом 16 килограммов, а фоксхаунд вдвое больше.

Пули и комондор

Шерсть пули и комондора нуждается в тщательном уходе, поскольку она напоминает дреды. Внешне они тоже отличаются по размерам. Рост комондора может достигать 70 см, а вес – 45 кг. Пули намного легче и меньше, собачки весят максимум 16 килограммов.

Виппет и итальянская борзая

Итальянская борзая появилась еще в Средние века и неизвестно, вывели ли ее для охоты или ради забавы. Эта порода дружелюбна, активна и может проявить воинственный характер. Виппет выведен исключительно для охоты в поле. Собак можно легко спутать, но они отличаются габаритами. Борзая по росту 32 – 38 сантиметров, а виппет 46 – 56 сантиметров.

Бельгийская малинуа и немецкая овчарка

Немецкую овчарку вывели для военной и полицейской службы, а бельгийскую малинуу сначала заводили только пастухи. Сейчас обе породы работают в спецслужбах. У овчарки более длинная и густая шерсть, а у малинуи короткая и гладкая.

Акита-ину и сиба-ину

Сиба напоминает детеныша акиты. Вес акити-ину от 32 до 59 килограммов, а сиба-ину намного меньше – до 11 килограммов. Обе породы верны своим хозяевам и очень добрые.

Аляскинский маламут и хаски

У аляскинских маламутов карие глаза, голова крупнее и круглее, а хвост поднят вверх, а у голубоглазого хаски — вниз. Маламуты более габаритные и выше за хаски.

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