10 отличий между породами собак, которых часто путают. Фотосравнение
Любой пес милый по-своему, несмотря на его аристократическое или дворовое происхождение. Однако некоторые породистые собаки очень похожи между собой.
Например, знакомая всем немецкая овчарка и более редкая бельгийская малинуа имеют одинаковый окрас, но разница в цене щенков свыше 500 долларов. OBOZREVATEL сравнил фото собак, которых часто путают.
Бостон-терьер и французский бульдог
У французского бульдога мускулистое телосложение, и шерсть бывает разного оттенка от черного до светло-песчаного. Бостон-терьер более стройный у него длиннее ноги, а также заостренные уши. Кроме того, у терьера окрас в стиле фрака – черное тело и белые пятна на шее и грудине.
Кане-корсо и боксер
Основное отличие между ними состоит в том, что кане-корсо чуть больше боксеров и весят от 40 до 50 килограммов, в то время как боксеры – до 32 килограммов. Кроме этого, боксерам чаще купируют уши.
Сенбернар и московская сторожевая
У сенбернара и московской сторожевой есть общие предки, поэтому они очень похожи. Московская сторожевая происходит от скрещивания швейцарского сенбернара и кавказской овчарки. Эти две породы примерно одинакового роста, но швейцарцы весят на 20 килограммов больше.
Чихуа-хуа и той-терьер
Породы миниатюрных собачек визуально похожи. Однако у чихуа-хуа голова более круглая, а той-терьер более стройный с вытянутой мордочкой и длинными лапами.
Бигль и фоксхаунд
Бигль и фоксхаунд являются семейными животными, у которых мягкий и дружелюбный характер. Однако между ними есть отличие в размере. Бигль ростом максимум 35 сантиметров и весом 16 килограммов, а фоксхаунд вдвое больше.
Пули и комондор
Шерсть пули и комондора нуждается в тщательном уходе, поскольку она напоминает дреды. Внешне они тоже отличаются по размерам. Рост комондора может достигать 70 см, а вес – 45 кг. Пули намного легче и меньше, собачки весят максимум 16 килограммов.
Виппет и итальянская борзая
Итальянская борзая появилась еще в Средние века и неизвестно, вывели ли ее для охоты или ради забавы. Эта порода дружелюбна, активна и может проявить воинственный характер. Виппет выведен исключительно для охоты в поле. Собак можно легко спутать, но они отличаются габаритами. Борзая по росту 32 – 38 сантиметров, а виппет 46 – 56 сантиметров.
Бельгийская малинуа и немецкая овчарка
Немецкую овчарку вывели для военной и полицейской службы, а бельгийскую малинуу сначала заводили только пастухи. Сейчас обе породы работают в спецслужбах. У овчарки более длинная и густая шерсть, а у малинуи короткая и гладкая.
Акита-ину и сиба-ину
Сиба напоминает детеныша акиты. Вес акити-ину от 32 до 59 килограммов, а сиба-ину намного меньше – до 11 килограммов. Обе породы верны своим хозяевам и очень добрые.
Аляскинский маламут и хаски
У аляскинских маламутов карие глаза, голова крупнее и круглее, а хвост поднят вверх, а у голубоглазого хаски — вниз. Маламуты более габаритные и выше за хаски.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
13 собак, которые испугались обычных вещей. Любимцы насмешили сеть.
8 милых кадров с домашними животными, которые поднимут плохое настроение.
10 смешных собак, которых оставили одних дома. Они устроили в доме хаос.