Неугомонные дети устроили родителям "незабываемый" день. Фото курьезов
Жизнь с маленькими детьми никогда не бывает скучной. Как только непоседы затихают на несколько минут – это совсем не означает, что можно расслабиться.
В сети родители часто делятся кадрами "катастроф", инициаторами которых стали их дети. OBOZREVATEL собрал фото проделок неугомонных малышей, которые не на шутку разозлили родителей.
Брат с сестрой отлично поработали над новым дизайном папиного авто.
Маленькая озорница рассыпала корм для животных по всей комнате.
Игрушка слайм прилипла к волосам девочки, после чего ее невозможно было отодрать.
Если дети замолчали хоть на несколько минут – нужно обязательно проверить, все ли в порядке.
Малыш вылез на верхнюю полку на складе бытовой техники.
Хулиганка залезла в ведро с белой краской.
Малыш просто решил сделать колпак из рожка мороженого.
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Дети устроили банную вечеринку и шокировали родителей.
Ребята сделали себе "модную" прическу с помощью машинки для стрижки.
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