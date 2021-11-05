Неугомонные дети устроили родителям "незабываемый" день. Фото курьезов

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Дети
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Дети устроили хаос в доме

Жизнь с маленькими детьми никогда не бывает скучной. Как только непоседы затихают на несколько минут – это совсем не означает, что можно расслабиться.

В сети родители часто делятся кадрами "катастроф", инициаторами которых стали их дети. OBOZREVATEL собрал фото проделок неугомонных малышей, которые не на шутку разозлили родителей.

Брат с сестрой отлично поработали над новым дизайном папиного авто.

Малыши разрисовали капот папиной машины
Видео дня

Маленькая озорница рассыпала корм для животных по всей комнате.

Девочка сделала хаос в доме.

Игрушка слайм прилипла к волосам девочки, после чего ее невозможно было отодрать.

Девочка прилепила слайм на волосы.

Если дети замолчали хоть на несколько минут – нужно обязательно проверить, все ли в порядке.

Сестры развлекались в другой комнате, пока мама не видела

Малыш вылез на верхнюю полку на складе бытовой техники.

Малыш устроил опасные игры на складе.

Хулиганка залезла в ведро с белой краской.

Девочка забралась в ведро с краской.

Малыш просто решил сделать колпак из рожка мороженого.

Сын сделал шляпу из мороженого.

Мальчик решил стать негритенком и обмазался черной краской.

Малыш вымазался в черной смеси

Запасы туалетной бумаги оказались в воде, пока родители оставили набираться без присмотра ванную.

Ребенок оставил туалетную бумагу намокать в ванной.

Малыш за несколько секунд после заливки тротуара пробежался по свежему бетону.

Малыша на стройке лучше не оставлять без присмотра ни на секунду

Дети устроили банную вечеринку и шокировали родителей.

Малыши принимают ванну с пенкой

Ребята сделали себе "модную" прическу с помощью машинки для стрижки.

Мальчики поиграли в стилистов.

Ребенок вырезал себе картинку с портретом Вашингтона.

Ребенок начал вырезать картинки из бумажных денег

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