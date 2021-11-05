Неугомонные дети устроили родителям "незабываемый" день. Фото курьезов

Жизнь с маленькими детьми никогда не бывает скучной. Как только непоседы затихают на несколько минут – это совсем не означает, что можно расслабиться.

В сети родители часто делятся кадрами "катастроф", инициаторами которых стали их дети. OBOZREVATEL собрал фото проделок неугомонных малышей, которые не на шутку разозлили родителей.

Брат с сестрой отлично поработали над новым дизайном папиного авто.

Видео дня

Маленькая озорница рассыпала корм для животных по всей комнате.

Игрушка слайм прилипла к волосам девочки, после чего ее невозможно было отодрать.

Если дети замолчали хоть на несколько минут – нужно обязательно проверить, все ли в порядке.

Малыш вылез на верхнюю полку на складе бытовой техники.

Хулиганка залезла в ведро с белой краской.

Малыш просто решил сделать колпак из рожка мороженого.

Мальчик решил стать негритенком и обмазался черной краской.

Запасы туалетной бумаги оказались в воде, пока родители оставили набираться без присмотра ванную.

Малыш за несколько секунд после заливки тротуара пробежался по свежему бетону.

Дети устроили банную вечеринку и шокировали родителей.

Ребята сделали себе "модную" прическу с помощью машинки для стрижки.

Ребенок вырезал себе картинку с портретом Вашингтона.

Ранее OBOZREVATEL показывал: