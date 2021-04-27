Машины Елизавета II: на чем ездит королева. Фото

Королева Великобритании Елизавета II еще с юности увлекается автомобилями. Bentley, Rolls-Royce, Jaguar и Daimler – эти марки ассоциируются с Британской монархией.

Несмотря на роскошный автопарк, любимым авто королевы остается Land Rover Defender. OBOZREVATEL собрал эксклюзивные машины, на которых ездит ее величество.

Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, поэтому она хорошо разбирается в машинах. Ее величество можно часто увидеть за рулем Range Rover.

Время от времени машины, которыми пользовались монархи, выставляют на аукционы, ведь они привлекают большое внимание коллекционеров.

Ее величество в 92 года решила больше не водить автомобиль по общедоступным дорогам. Такое решение Елизавета II приняла после того, как ее 97-летний муж принц Филипп попал в аварию. Теперь королева выезжает за пределы дворца только в сопровождении водителя.

На территории дворца Елизавета иногда сама садится за руль.

Королевская семья не жалеет денег на транспорт, а сама королева передвигается на авто Bentley Bentayga, которое относится к классу "суперлюкс". Этот автомобиль имеет 600 лошадиных сил и может достичь скорости 300 километров в час.

Британская королева Елизавета II любит водить свой огромный Range Rover и сама приехала на королевское конное шоу в Виндзорском дворце.

Эксклюзивный Range Rover королева использует для королевских процессий.

Королевская коллекция авто регулярно пополняется новейшими элитными кроссоверами.

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