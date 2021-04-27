Машины Елизавета II: на чем ездит королева. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Несмотря на почтенный возраст, королева Елизавета II до сих пор водит машину

Королева Великобритании Елизавета II еще с юности увлекается автомобилями. Bentley, Rolls-Royce, Jaguar и Daimler – эти марки ассоциируются с Британской монархией.

Несмотря на роскошный автопарк, любимым авто королевы остается Land Rover Defender. OBOZREVATEL собрал эксклюзивные машины, на которых ездит ее величество.

Land Rover Defender – любимое авто Елизаветы II

Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, поэтому она хорошо разбирается в машинах. Ее величество можно часто увидеть за рулем Range Rover.

Королева любит водить авто.

Время от времени машины, которыми пользовались монархи, выставляют на аукционы, ведь они привлекают большое внимание коллекционеров.

Принц Филипп в возрасте 97 лет перевернулся на автомобиле.

Ее величество в 92 года решила больше не водить автомобиль по общедоступным дорогам. Такое решение Елизавета II приняла после того, как ее 97-летний муж принц Филипп попал в аварию. Теперь королева выезжает за пределы дворца только в сопровождении водителя.

На официальных мероприятиях королева чаще всего появляется на автомобилях марок Bentley и Rolls-Royce

На территории дворца Елизавета иногда сама садится за руль.

Автомобили Bentley известны своими дорогими и роскошными моделями.

Королевская семья не жалеет денег на транспорт, а сама королева передвигается на авто Bentley Bentayga, которое относится к классу "суперлюкс". Этот автомобиль имеет 600 лошадиных сил и может достичь скорости 300 километров в час.

Королева приехала на конные соревнования на Range Rover

Британская королева Елизавета II любит водить свой огромный Range Rover и сама приехала на королевское конное шоу в Виндзорском дворце.

Королевский Range Rover сравнивают с "папамобилем" папы Римского.

Эксклюзивный Range Rover королева использует для королевских процессий.

Автопарк королевской семьи стоит сотни миллионов британских фунтов.

Королевская коллекция авто регулярно пополняется новейшими элитными кроссоверами.

Aston Martin – одна из самых любимых марок авто в Букингемском дворце.

Принц Уильям с невестой Кейт Миддлтон на свадебной церемонии ехали на кабриолете Aston Martin.

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