12 забавных курьезов на свадьбе, которые рассмешат каждого. Фото
Для многих пар день свадьбы – один из самых ответственных в жизни, поэтому они продумывают праздник до мельчайших деталей. Но почти ни одна свадьба не обходится без драки, смешных нелепых ситуаций и не совсем удачных фото.
OBOZREVATEL сделал позитивную подборку свадебных снимков в стиле "love story", на которых что-то пошло не так. Забавные кадры доказывают, что даже с самой тщательной подготовкой к празднику все может пойти не по плану.
Фату невесты сдуло ветром в воду, однако новоиспеченный муж показал, что он в состоянии решить любые проблемы.
Пышное платье оказалось неприспособленным к сильным шквалам ветра.
Одна из подружек невесты совсем не хочет замуж.
Молодожены пригласили любимого пса на свадьбу, а он надел лучший костюм и стал звездой праздника.
Новобрачные фотографировались на пляже, когда к ним присоединился мужчина в красных плавках. Он тоже захотел фото на память.
По всей видимости, одному из гостей стало слишком жарко и он решил освежиться.
Птица испортила групповое фото невесты и ее подруг.
Молодожены сфотографировались у скал на нудистском пляже.
Малыши повторили страстный поцелуй супругов и рассмешили гостей.
Девочка искренне не понимает этого свадебного ажиотажа.
Дельфин решил сам провести церемонию росписи.
Девочка решила стать звездой свадебной фотосессии.
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