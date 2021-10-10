12 забавных курьезов на свадьбе, которые рассмешат каждого. Фото

Для многих пар день свадьбы – один из самых ответственных в жизни, поэтому они продумывают праздник до мельчайших деталей. Но почти ни одна свадьба не обходится без драки, смешных нелепых ситуаций и не совсем удачных фото.

OBOZREVATEL сделал позитивную подборку свадебных снимков в стиле "love story", на которых что-то пошло не так. Забавные кадры доказывают, что даже с самой тщательной подготовкой к празднику все может пойти не по плану.

Фату невесты сдуло ветром в воду, однако новоиспеченный муж показал, что он в состоянии решить любые проблемы.

Видео дня

Пышное платье оказалось неприспособленным к сильным шквалам ветра.

Одна из подружек невесты совсем не хочет замуж.

Молодожены пригласили любимого пса на свадьбу, а он надел лучший костюм и стал звездой праздника.

Новобрачные фотографировались на пляже, когда к ним присоединился мужчина в красных плавках. Он тоже захотел фото на память.

По всей видимости, одному из гостей стало слишком жарко и он решил освежиться.

Птица испортила групповое фото невесты и ее подруг.

Молодожены сфотографировались у скал на нудистском пляже.

Малыши повторили страстный поцелуй супругов и рассмешили гостей.

Девочка искренне не понимает этого свадебного ажиотажа.

Дельфин решил сам провести церемонию росписи.

Девочка решила стать звездой свадебной фотосессии.

Ранее OBOZREVATEL писал: