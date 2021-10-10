12 забавных курьезов на свадьбе, которые рассмешат каждого. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Иногда фотографам удается поймать смешной момент

Для многих пар день свадьбы – один из самых ответственных в жизни, поэтому они продумывают праздник до мельчайших деталей. Но почти ни одна свадьба не обходится без драки, смешных нелепых ситуаций и не совсем удачных фото.

OBOZREVATEL сделал позитивную подборку свадебных снимков в стиле "love story", на которых что-то пошло не так. Забавные кадры доказывают, что даже с самой тщательной подготовкой к празднику все может пойти не по плану.

Фату невесты сдуло ветром в воду, однако новоиспеченный муж показал, что он в состоянии решить любые проблемы.

Фата оказалась за бортом.
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Пышное платье оказалось неприспособленным к сильным шквалам ветра.

Платье накрыло невесту

Одна из подружек невесты совсем не хочет замуж.

Женщина не хотела ловить букет.

Молодожены пригласили любимого пса на свадьбу, а он надел лучший костюм и стал звездой праздника.

Самый элегантный джентльмен на свадьбе.

Новобрачные фотографировались на пляже, когда к ним присоединился мужчина в красных плавках. Он тоже захотел фото на память.

Мужчина развлекается на пляже.

По всей видимости, одному из гостей стало слишком жарко и он решил освежиться.

Один гость оказался за бортом.

Птица испортила групповое фото невесты и ее подруг.

Птица мешает фотосессии.

Молодожены сфотографировались у скал на нудистском пляже.

Молодожены провели фотосессию на нудистском пляже.

Малыши повторили страстный поцелуй супругов и рассмешили гостей.

Малыши также решили сыграть свадьбу.

Девочка искренне не понимает этого свадебного ажиотажа.

Девочку не научили позировать на камеру.

Дельфин решил сам провести церемонию росписи.

Дельфин был главным гостем на свадьбе.

Девочка решила стать звездой свадебной фотосессии.

Девочка не беспокоится о своем внешнем виде

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