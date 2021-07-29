Принцесса Диана и Чарльз поженились 40 лет назад: самые странные факты о свадьбе королевской пары

Ровно 40 лет назад, 29 июля 1981 года, состоялась громкая свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. Тогда пара отмечала радостное событие, но вскоре их отношения настиг конец.

Чарльз завел роман с Камиллой Паркер Боулз и в результате королевская чета расторгла брак в 1996 году. О самых интересных и неожиданных фактах со свадьбы леди Ди и принца – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Свадьба обошлась государственной казне в 2,859 миллионов фунтов стерлингов. Для торжественного приема в Букингемском дворце приготовили 27 тортов.

Видео дня

Обручальное кольцо леди Ди купили в обычном каталоге компании Garrard, его стоимость составляла 42 тысячи долларов. Наследником изящного украшения стал сын Дианы Уильям – это кольцо он подарил своей избраннице Кейт Миддлтон.

Во время церемонии бракосочетания Диана немного неправильно произнесла длинное имя Чарльза, а тот, в свою очередь, допустил ошибку при озвучивании свадебной клятвы.

Шикарное платье на свадьбу леди Ди создали дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль. Туфли принцессы были сделаны из шелка, расшиты 542 бусинами и 132 жемчужинами. Интересно то, что на подошве был особый знак – две заглавные буквы от имени принцессы и ее мужа.

Впервые за всю историю Англии, принцесса Диана не стала произносить слова о повиновении мужу. Такое решение вызвало множество споров, однако леди Ди осталась при своем.

Традиционное место для проведения королевских свадеб не вместило гостей, поэтому церемонию пришлось перенести в Собор Св. Павла.

Принц Чарльз очень нервничал перед своей свадьбой. Добровольно женясь на Диане Спенсер, в то же время он не хотел отпускать свою другую любовь – Камиллу Паркер-Боулз, к которой испытывал чувства долгие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принцесса Диана появилась в откровенном черном наряде с открытой линией плеч на благотворительном вечере в 1994 году из-за признания своего мужа принца Чарльза в измене. Так, образ вошел в историю как "платье мести".