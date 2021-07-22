9 самых модных нарядов для похода на свадьбу в качестве гостя. Фото

Пойти на свадьбу можно не только в вечернем платье, как думают многие модницы. За последние несколько лет мода существенно изменилась, и на первом месте теперь комфорт и расслабленность в образе.

По словам экспертов, наряд для свадьбы не должен быть повседневным, но при этом вычурности тоже следует избегать. Соответствующая информация появилась на странице Streetstyle Looks в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Выбирая наряд на свадьбу, всегда нужно соблюдать некий баланс между совсем повседневным образом, все-таки мероприятие торжественное, и слишком ярким и вычурным, ведь в центре внимания в этот день должна быть невеста", – говорится в публикации.

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"Стоит отказаться от полностью белых нарядов, от образов total black, от джинсов, шорт, кроссовок, шлепанцев. Если это, конечно, не предусмотрено дресс-кодом", – также уточняется в посте.

Блуза с акцентной юбкой, брючный костюм, блуза в сочетании с брюками, топ с юбкой, платье с пиджаком, комбинезон, платье в бельевом стиле, брюки палаццо с топом – все эти образы являются отличными вариантами для предстоящей свадебной церемонии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие свадебные платья в моде в 2021 году. Для невест, мечтающих появиться на свадебной церемонии в скромном наряде и обуви на низком ходу, есть несколько беспроигрышных вариантов. Это может быть шелковое приталенное платье, платье с перьями или даже комбинезон.