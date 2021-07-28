Как сделать удобную и трендовую прическу на пляж: топ-5 вариантов

Во время отдыха на море очень важно правильно ухаживать за волосами. С распущенными локонами неудобно плавать, ведь из-за влаги они вьются и становятся непослушными.

Девушки обожают фотографироваться у моря, но важно, чтобы укладка была модной, а волосы выглядели ухоженными. OBOZREVATEL собрал 5 трендовых причесок, которые можно делать своими руками на пляжном отдыхе.

Укладка в греческом стиле

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Романтическая прическа в греческом стиле пользуется спросом среди обладательниц волос средней длины. Удобную и непринужденную укладку можно заплести на пляж, она будет долго держаться и выглядит, как прическа, сделанная в салоне красоты.

Вывернутый хвост

Стильную укладку можно сделать своими руками за считанные минуты. Вывернутый несколько раз хвост не распадется на пляже. Прическа на фото выглядит очень модно.

Небрежный пучок с распущенными волосами

Пучок прекрасно смотрится на влажных и на сухих волосах. Локоны не стоит сильно затягивать, также можно выпустить пряди. Это придаст укладке естественности и небрежности.

Укладки с платком

Во время отдыха на море соленая вода и солнце могут повредить структуру волос. С помощью платка можно защитить волосы от вредных лучей. Трендовый аксессуар придаст шарма для пляжного образа.

Плетение с трендовым пучком снизу

Эта прическа не требует профессиональных парикмахерских навыков и выглядит стильно. Для такого варианта укладки волос необходимо взять передние пряди, заплести три косички и завязать пучок снизу.

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