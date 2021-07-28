Как сделать удобную и трендовую прическу на пляж: топ-5 вариантов

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Красота
2 минуты
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Есть множество вариантов, как заплести волосы на пляж

Во время отдыха на море очень важно правильно ухаживать за волосами. С распущенными локонами неудобно плавать, ведь из-за влаги они вьются и становятся непослушными.

Девушки обожают фотографироваться у моря, но важно, чтобы укладка была модной, а волосы выглядели ухоженными. OBOZREVATEL собрал 5 трендовых причесок, которые можно делать своими руками на пляжном отдыхе.

Укладка в греческом стиле

Укладка в греческом стиле подходит всем девушкам.
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Романтическая прическа в греческом стиле пользуется спросом среди обладательниц волос средней длины. Удобную и непринужденную укладку можно заплести на пляж, она будет долго держаться и выглядит, как прическа, сделанная в салоне красоты.

Вывернутый хвост

Хвост по длине нужно соединить несколькими резинками.

Стильную укладку можно сделать своими руками за считанные минуты. Вывернутый несколько раз хвост не распадется на пляже. Прическа на фото выглядит очень модно.

Небрежный пучок с распущенными волосами

Сверху стоит завязать гульку, а снизу распустить волосы.

Пучок прекрасно смотрится на влажных и на сухих волосах. Локоны не стоит сильно затягивать, также можно выпустить пряди. Это придаст укладке естественности и небрежности.

Укладки с платком

Модницы закрывают волосы платком.

Во время отдыха на море соленая вода и солнце могут повредить структуру волос. С помощью платка можно защитить волосы от вредных лучей. Трендовый аксессуар придаст шарма для пляжного образа.

Плетение с трендовым пучком снизу

Три косички нужно завязать в пучок снизу.

Эта прическа не требует профессиональных парикмахерских навыков и выглядит стильно. Для такого варианта укладки волос необходимо взять передние пряди, заплести три косички и завязать пучок снизу.

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