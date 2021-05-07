10 эпатажных причесок, которые привлекут внимание любого. Фото
С наступлением весны люди часто обновляют свой внешний вид: меняют цвет волос, стрижку или гардероб. Однако не всегда новый образ лучше предыдущего.
Говорят, когда человек хочет перемен в жизни, он делает новую прическу. Сложно предположить, что произошло у этих экспериментаторов, если они решились на такие стрижки. OBOZREVATEL собрал наиболее экстравагантные.
Мужчина решил поэкспериментировать над своим внешним видом.
Девушка заплела яркие косички в виде двух пирожных.
Стилист покрасил волосы, как помидор.
Парень привлекает внимание яркой прической.
Девушка появилась на фотосессию с экстравагантной прической в виде медведя.
Парикмахер сделал прическу с портретом известного художника.
Сначала кажется, что на голове настоящая ящерица.
Девушка появилась в школу с прической, которая похожа на вертолет.
Клиентка стилиста приготовилась к празднованию Рождества.
Парень собрался посетить Сидней.
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