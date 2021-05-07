10 эпатажных причесок, которые привлекут внимание любого. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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10 эпатажных причесок, которые привлекут внимание любого. Фото

С наступлением весны люди часто обновляют свой внешний вид: меняют цвет волос, стрижку или гардероб. Однако не всегда новый образ лучше предыдущего.

Говорят, когда человек хочет перемен в жизни, он делает новую прическу. Сложно предположить, что произошло у этих экспериментаторов, если они решились на такие стрижки. OBOZREVATEL собрал наиболее экстравагантные.

Мужчина решил поэкспериментировать над своим внешним видом.

Парикмахер сделал креативную прическу в виде паука.

Девушка заплела яркие косички в виде двух пирожных.

Яркая прическа сделана в форме пирожных.

Стилист покрасил волосы, как помидор.

В Японии девушки экспериментируют с цветом волос.

Парень привлекает внимание яркой прической.

Эпатажная мужская прическа украшена воздушными шариками.

Девушка появилась на фотосессию с экстравагантной прической в виде медведя.

Женская прическа в форме дикого зверя.

Парикмахер сделал прическу с портретом известного художника.

Мужчина любит творчество Сальвадора Дали.

Сначала кажется, что на голове настоящая ящерица.

Стилист предложил сделать креативную прическу.

Девушка появилась в школу с прической, которая похожа на вертолет.

Школьница сделала прическу в форме геликоптера.

Клиентка стилиста приготовилась к празднованию Рождества.

Женщина сделала прическу в форме елки.

Парень собрался посетить Сидней.

Креативная прическа в форме оперного театра, который находится в Сиднее.

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