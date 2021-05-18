10 неудачных мужских причесок, которые рассмешили сеть. Фото

У каждого из нас когда-либо был неудачный поход в салон красоты. Эти парни однажды захотели поэкспериментировать и выбрали мастера, который полностью испортил образ.

OBOZREVATEL собрал неудачные стрижки, окрашивания и укладки, которые насмешили пользователей соцсетей. Мужчины, увидев свой новый образ, чуть ли не упали в обморок.

Многие спортсмены экспериментируют с прической, но чаще всего – футболисты. Они красят волосы, заплетают косички и причудливо стригутся, чтобы привлечь внимание фанатов.

Новая прическа не оправдала ожидания – мужчина стал похожим на злодея из мультфильмов.

Такой эксклюзивной прически нет больше ни у кого.

Парикмахер состриг слишком много волос, но за то какие точные линии.

Папа и сын сделали эксклюзивные стрижки.

Игрок в шахматы решил сделать очень экстравагантную прическу.

Телеведущий сменил образ, который зрители совсем не оценили.

В парикмахера было хорошее настроение и он решил поэкспериментировать.

Мужчина хранит каждый волосок и не хочет прощаться с шевелюрой.

Лето – время для ярких образов.

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