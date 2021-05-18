10 неудачных мужских причесок, которые рассмешили сеть. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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От одного не правильного движения – прическа может полностью испортиться

У каждого из нас когда-либо был неудачный поход в салон красоты. Эти парни однажды захотели поэкспериментировать и выбрали мастера, который полностью испортил образ.

OBOZREVATEL собрал неудачные стрижки, окрашивания и укладки, которые насмешили пользователей соцсетей. Мужчины, увидев свой новый образ, чуть ли не упали в обморок.

Многие спортсмены экспериментируют с прической, но чаще всего – футболисты. Они красят волосы, заплетают косички и причудливо стригутся, чтобы привлечь внимание фанатов.

Эксперименты с прическами иногда оборачиваются провалом

Новая прическа не оправдала ожидания – мужчина стал похожим на злодея из мультфильмов.

Барбер создал сказочную прическу

Такой эксклюзивной прически нет больше ни у кого.

Мужчина сделал прическу с тонкой косичкой на лбу

Парикмахер состриг слишком много волос, но за то какие точные линии.

Мужчина был шокирован, увидев свой "обновленный" образ.

Папа и сын сделали эксклюзивные стрижки.

Если сложить пазл – получится полноценная прическа.

Игрок в шахматы решил сделать очень экстравагантную прическу.

Парень верит, что укладка принесет удачу.

Телеведущий сменил образ, который зрители совсем не оценили.

Телеведущий обновил прическу.

В парикмахера было хорошее настроение и он решил поэкспериментировать.

Мужчина представлял новый образ по-другому

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Чиновник рассмешил прической на официальном фото

Лето – время для ярких образов.

Парень долго отращивал волосы, чтобы покрасить их в розовый.

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