12 забавных питомцев, которые попали в передрягу. Фото курьезов
Домашние питомцы умеют сделать жизнь яркой и веселой. От скуки четырехлапые то перевернут елку, то залезут на крышу или даже застрянут в самом неожиданном месте и начнут истошно орать.
OBOZREVATEL собрал забавные фото любимцев, которые попали в передрягу и рассмешили пользователей сети.
Кот вылез на елку, но слезть самостоятельно не смог.
Пес играл сам с собой в прятки и порвал покрывало.
Пес залез на крышу и скрылся от хозяев.
Кот бесстрашно грызет светящуюся гирлянду.
Кот кричал на весь дом, потому что застрял на крыше.
Пес вернулся с прогулки в штанах из снега.
Котенок залез в светильник и застрял там.
Кот не нашел более подходящего места для посиделок.
Питомец не в настроении и не готов к фотосессии.
Пес замерз и начал танцевать на снегу.
Хозяин сфотографировал кота в подходящий момент: тот потягивался и чихнул одновременно.
Пес устроил беспорядок в доме и застрял в подушке с поролоном.
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