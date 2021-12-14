12 забавных питомцев, которые попали в передрягу. Фото курьезов

Домашние питомцы умеют сделать жизнь яркой и веселой. От скуки четырехлапые то перевернут елку, то залезут на крышу или даже застрянут в самом неожиданном месте и начнут истошно орать.

OBOZREVATEL собрал забавные фото любимцев, которые попали в передрягу и рассмешили пользователей сети.

Кот вылез на елку, но слезть самостоятельно не смог.

Пес играл сам с собой в прятки и порвал покрывало.

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Пес залез на крышу и скрылся от хозяев.

Кот бесстрашно грызет светящуюся гирлянду.

Кот кричал на весь дом, потому что застрял на крыше.

Пес вернулся с прогулки в штанах из снега.

Котенок залез в светильник и застрял там.

Кот не нашел более подходящего места для посиделок.

Питомец не в настроении и не готов к фотосессии.

Пес замерз и начал танцевать на снегу.

Хозяин сфотографировал кота в подходящий момент: тот потягивался и чихнул одновременно.

Пес устроил беспорядок в доме и застрял в подушке с поролоном.

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