10+ кошек, которых сон застал в очень неожиданном месте. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Коты могут спать целый день

В среднем кошки спят около 16 часов в сутки. Когда им срочно приспичит прикорнуть, а деваться некуда, они засыпают прямо там, где и находились.

Поэтому хозяева застают их спящими в самых неожиданных местах: на трубах, в посуде, в ящиках и под пальмами. OBOZREVATEL собрал фото забавных спящих любимцев.

Котенок залез в пластиковый стакан и уснул.

Кот залез в стакан.

Кот внезапно уснул в забавной позе и стал героем мемов в сети.

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Кот уснул, сидя возле шкафа

Кот улегся на живот и заснул на металлических перилах.

Кот лежит, будто поезд на рельсах

Владелец магазина решил подшутить и предложил покупателям свежих котов, которые уснули в коробках.

На рынке продают спящих кошек

Кот-эквилибрист растянулся на перилах второго этажа.

Кот лежит на поручне.

Любимец спрятался от солнца и уснул в смешной позе.

Кот прячется от солнца

Кот сжился калачиком и уснул прямо в миске.

Пушистик улегся в миску.

Котенок удобно устроился на клетке.

Кот спит на клетке.

Хозяин нашел любимца в наволочке.

Кот спит в подушке.

Спящий кот в забавной позе попал на камеру.

Кот вылез на трубу.

Пакосник залез в коробку с пазлами и уснул.

Кот лег на пазлы.

Находчивый кот нашел комфортное место для сна на улице.

Кот нашел удобное место.

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