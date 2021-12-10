10+ кошек, которых сон застал в очень неожиданном месте. Фото
В среднем кошки спят около 16 часов в сутки. Когда им срочно приспичит прикорнуть, а деваться некуда, они засыпают прямо там, где и находились.
Поэтому хозяева застают их спящими в самых неожиданных местах: на трубах, в посуде, в ящиках и под пальмами. OBOZREVATEL собрал фото забавных спящих любимцев.
Котенок залез в пластиковый стакан и уснул.
Кот внезапно уснул в забавной позе и стал героем мемов в сети.
Кот улегся на живот и заснул на металлических перилах.
Владелец магазина решил подшутить и предложил покупателям свежих котов, которые уснули в коробках.
Кот-эквилибрист растянулся на перилах второго этажа.
Любимец спрятался от солнца и уснул в смешной позе.
Кот сжился калачиком и уснул прямо в миске.
Котенок удобно устроился на клетке.
Хозяин нашел любимца в наволочке.
Спящий кот в забавной позе попал на камеру.
Пакосник залез в коробку с пазлами и уснул.
Находчивый кот нашел комфортное место для сна на улице.
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