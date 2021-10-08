13 странных кошек, у которых случился "сбой в системе". Фото
Поведение кошек порой не поддается объяснению, особенно, когда они делают будто все наперекор. Домашние любимцы устанавливают свои правила и считают себя полными хозяевами в доме.
Владельцы питомцев нередко публикуют их забавные причуды в сети. OBOZREVATEL собрал фото котов, у которых произошел "сбой в системе".
Эту кошку невозможно достать из мусорного ведра, поскольку это ее любимое место для уединения.
А этот хвостик решил принять душ прямо в раковине на кухне.
Любимец ненавидит оставаться наедине и не дает хозяевам уединиться даже в туалете.
Рыжий пушистик отдыхает в максимальной странной позе.
Еще один кот изобрел свой способ лежать, чтобы не мешали лапы.
Пушистик обожает прятаться в полиэтиленовой коробке для бутылок.
Хозяева подарили любимцу гамак, но он так и не научился в него правильно залазить.
Ему просто нравится есть со стола, как и его "кожаным" друзьям.
Именно в такой позе любимица просит у хозяев ласки.
В прошлой жизни этот котенок явно был матросом.
Чтобы не тратить энергию на поиски мячика по дому, любимец берет игрушку в ванную и играет там с ней.
Когда внезапно настал октябрь и хочется укрыться одеялом.
Просто очень чистоплотная кошка, которая следит за гигиеной рта.
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