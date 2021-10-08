13 странных кошек, у которых случился "сбой в системе". Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
1,6 т.
Забавные коты рассмешили сеть

Поведение кошек порой не поддается объяснению, особенно, когда они делают будто все наперекор. Домашние любимцы устанавливают свои правила и считают себя полными хозяевами в доме.

Владельцы питомцев нередко публикуют их забавные причуды в сети. OBOZREVATEL собрал фото котов, у которых произошел "сбой в системе".

Эту кошку невозможно достать из мусорного ведра, поскольку это ее любимое место для уединения.

Кошка прячется в мусорке
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А этот хвостик решил принять душ прямо в раковине на кухне.

Кошка мешает мыть посуду.

Любимец ненавидит оставаться наедине и не дает хозяевам уединиться даже в туалете.

Кот ненавидит оставаться один.

Рыжий пушистик отдыхает в максимальной странной позе.

Любимец отдыхает на лестнице.

Еще один кот изобрел свой способ лежать, чтобы не мешали лапы.

Кот сидит в странной позе.

Пушистик обожает прятаться в полиэтиленовой коробке для бутылок.

Кот обожает проводить время в пакетах.

Хозяева подарили любимцу гамак, но он так и не научился в него правильно залазить.

Котик не умеет правильно сидеть на своем месте.

Ему просто нравится есть со стола, как и его "кожаным" друзьям.

Любимец ест стоя на столе.

Именно в такой позе любимица просит у хозяев ласки.

Кошечка требует внимания.

В прошлой жизни этот котенок явно был матросом.

Любимица обожает купаться в ванной.

Чтобы не тратить энергию на поиски мячика по дому, любимец берет игрушку в ванную и играет там с ней.

Кот играет в ванной.

Когда внезапно настал октябрь и хочется укрыться одеялом.

Котик отдыхает под ковром.

Просто очень чистоплотная кошка, которая следит за гигиеной рта.

Кошка нападает на зубные щетки в доме.

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