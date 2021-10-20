12 котов, которые не позволят заскучать хозяевам. Фото

Домашние коты часто вводят в замешательство своих хозяев странным поведением. Пользователи портала Reddit даже создали сообщество под названием "Что не так с вашей кошкой?".

В паблике они публикуют фото четырехлапых, которые как будто нарочно пытаются привлечь к себе внимание. Пушистики то притворяются мертвыми, то нападают на людей, то притворяются "захватчиками" мира. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото котов, которые поразили сеть.

Любимец Уинстон пародирует хозяина, когда он разминается на кухне.

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Кот захотел поиграть в прятки на ночь.

Хозяин сфотографировал любимца Кевина, когда тот замер на месте в забавной позе.

Любимец позирует на камеру с язычком.

Джейк занимается йогой во дворе на свежем воздухе.

Хозяин думает, что с его котенком что-то не то.

Кот и хозяин ненавидят, когда компьютер очень долго загружается.

Пушистик познал бренность бытия, засмотревшись на потухший камин.

Кажется, в дом проникли странные виды гекконов.

Кошка просто с нетерпением выглядывает хазяина.

Хозяин поймал удачный ракурс любимца, который обожает быть в центре внимания.

Кот притворяется пушистым ковриком.

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