12 котов, которые не позволят заскучать хозяевам. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Любимцы насмешили сеть

Домашние коты часто вводят в замешательство своих хозяев странным поведением. Пользователи портала Reddit даже создали сообщество под названием "Что не так с вашей кошкой?".

В паблике они публикуют фото четырехлапых, которые как будто нарочно пытаются привлечь к себе внимание. Пушистики то притворяются мертвыми, то нападают на людей, то притворяются "захватчиками" мира. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото котов, которые поразили сеть.

Любимец Уинстон пародирует хозяина, когда он разминается на кухне.

Котик сидит в забавной позе
Видео дня

Кот захотел поиграть в прятки на ночь.

Кот спрятался за шторой.

Хозяин сфотографировал любимца Кевина, когда тот замер на месте в забавной позе.

Кевин не ожидал увидеть хозяина с камерой так близко

Любимец позирует на камеру с язычком.

Котик умеет позировать на камеру

Джейк занимается йогой во дворе на свежем воздухе.

Кот развлекается на улице

Хозяин думает, что с его котенком что-то не то.

У котика произошел "сбой в системе"

Кот и хозяин ненавидят, когда компьютер очень долго загружается.

Кот ненавидит, когда интернет долго загружает

Пушистик познал бренность бытия, засмотревшись на потухший камин.

Котик греется у камина

Кажется, в дом проникли странные виды гекконов.

Пушистики покоряют новые вершины.

Кошка просто с нетерпением выглядывает хазяина.

Особенная кошка ждет возвращения хозяина

Хозяин поймал удачный ракурс любимца, который обожает быть в центре внимания.

Кот вылез на телевизор

Кот притворяется пушистым ковриком.

Кот "растекся" по полу

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