Топ-5 забавных животных, которые заставили сеть смеяться до слез. Фото

Всем известно, что лучшим антидепрессантом в мире являются животные, ведь они в силах поднять настроение даже самому отчаявшемуся человеку. Иногда складывается ощущение, что питомцы постоянно генерируют идеи, как устроить хозяевам сюрприз или повеселить от души.

Порой владельцам котов, собачек и других животных стоит приобретать смартфоны с огромным количеством памяти, чтобы снимать на камеру шалости животных. OBOZREVATEL собрал забавные фото выходок любимцев, которые до слез рассмешили сеть (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Мой кот вообще не умеет спать нормально"

Видео дня

"Мой щенок на 99 % уверен, что он хорошо спрятался"

"Так собака моей девушки встречает меня"

"Похоже, мой котенок вырос"

"Помогите"

К слову, OBOZREVATELписал, что животные запросто могут перевернуть дом вверх дном. Но их спасет милый взгляд, который растапливает сердце и невозможно долго злиться на них. Серию забавных фото выходок животных, которые рассмешили сеть, можно посмотреть тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что детеныши животных могут покорить сердце любого человека своей очаровательностью. OBOZREVATEL собрал самые милые снимки детенышей зверьков, которые заставят улыбнуться и умилиться.