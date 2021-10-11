Топ-5 забавных животных, которые заставили сеть смеяться до слез. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Приколы
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Топ-5 забавных животных, которые заставили сеть смеяться до слез. Фото

Всем известно, что лучшим антидепрессантом в мире являются животные, ведь они в силах поднять настроение даже самому отчаявшемуся человеку. Иногда складывается ощущение, что питомцы постоянно генерируют идеи, как устроить хозяевам сюрприз или повеселить от души.

Порой владельцам котов, собачек и других животных стоит приобретать смартфоны с огромным количеством памяти, чтобы снимать на камеру шалости животных. OBOZREVATEL собрал забавные фото выходок любимцев, которые до слез рассмешили сеть (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

  • "Мой кот вообще не умеет спать нормально"

Рыжий кот спит.
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  • "Мой щенок на 99 % уверен, что он хорошо спрятался"

Щенок спрятался от хозяина.

  • "Так собака моей девушки встречает меня"

Пес встречает бойфренда его хозяйки.

  • "Похоже, мой котенок вырос"

Кот делает селфи.

  • "Помогите"

Кот просит о помощи.

К слову, OBOZREVATELписал, что животные запросто могут перевернуть дом вверх дном. Но их спасет милый взгляд, который растапливает сердце и невозможно долго злиться на них. Серию забавных фото выходок животных, которые рассмешили сеть, можно посмотреть тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что детеныши животных могут покорить сердце любого человека своей очаровательностью. OBOZREVATEL собрал самые милые снимки детенышей зверьков, которые заставят улыбнуться и умилиться.

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