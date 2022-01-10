10 подарков на праздники, которые насмешили сеть. Фото
Перед приходом новогодних и рождественских праздников все задумываются над тем, что подарить близким. Сейчас стало немодно дарить банальные сладости, духи или набор геля для душа и мыла.
Креативные люди дают волю фантазиям и добавляют юмора в процесс создания сюрприза. OBOZREVATEL собрал забавные идеи подарков, которыми поделились пользователи соцсетей.
Супруги программистов знают, что дарить друг другу на праздники.
Подруга сделала креативную упаковку для ожерелья в виде дрели.
Жена обеспечила мужчину годовой порцией туалетной бумаги.
Парень порадовал товарища мивиной "лакшери" в презентабельной упаковке.
Девушка намекала, что хочет кольцо, а парень подарил ей обманку.
Парень подарил 100 долларов для брата, но каждую купюру он упаковал отдельно.
Елку можно дарить и на Новый год, и на 8 марта.
Братик подарил старшему чехол на телефон с семейным потретом.
Возлюбленный преподнес сюрприз и подарил бургер из нескольких коробок на Рождество.
Товарищ подарил для вегана съедобный кроссовок из тыквы.
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