10 подарков на праздники, которые насмешили сеть. Фото

Перед приходом новогодних и рождественских праздников все задумываются над тем, что подарить близким. Сейчас стало немодно дарить банальные сладости, духи или набор геля для душа и мыла.

Креативные люди дают волю фантазиям и добавляют юмора в процесс создания сюрприза. OBOZREVATEL собрал забавные идеи подарков, которыми поделились пользователи соцсетей.

Супруги программистов знают, что дарить друг другу на праздники.

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Подруга сделала креативную упаковку для ожерелья в виде дрели.

Жена обеспечила мужчину годовой порцией туалетной бумаги.

Парень порадовал товарища мивиной "лакшери" в презентабельной упаковке.

Девушка намекала, что хочет кольцо, а парень подарил ей обманку.

Парень подарил 100 долларов для брата, но каждую купюру он упаковал отдельно.

Елку можно дарить и на Новый год, и на 8 марта.

Братик подарил старшему чехол на телефон с семейным потретом.

Возлюбленный преподнес сюрприз и подарил бургер из нескольких коробок на Рождество.

Товарищ подарил для вегана съедобный кроссовок из тыквы.

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