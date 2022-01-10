10 подарков на праздники, которые насмешили сеть. Фото

Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
92
Близких порадовали забавными презентами

Перед приходом новогодних и рождественских праздников все задумываются над тем, что подарить близким. Сейчас стало немодно дарить банальные сладости, духи или набор геля для душа и мыла.

Креативные люди дают волю фантазиям и добавляют юмора в процесс создания сюрприза. OBOZREVATEL собрал забавные идеи подарков, которыми поделились пользователи соцсетей.

Супруги программистов знают, что дарить друг другу на праздники.

Муж подарил жене провод и конфеты.
Видео дня

Подруга сделала креативную упаковку для ожерелья в виде дрели.

Креативная упаковка для ожерелья

Жена обеспечила мужчину годовой порцией туалетной бумаги.

Женщина подарила на Рождество туалетную бумагу.

Парень порадовал товарища мивиной "лакшери" в презентабельной упаковке.

Лучший подарок для самых близких друзей.

Девушка намекала, что хочет кольцо, а парень подарил ей обманку.

Муж подарил обручальное кольцо.

Парень подарил 100 долларов для брата, но каждую купюру он упаковал отдельно.

Каждый доллар упакован отдельно.

Елку можно дарить и на Новый год, и на 8 марта.

Муж подарил елку.

Братик подарил старшему чехол на телефон с семейным потретом.

Креативный дизайн чехла для братьев.

Возлюбленный преподнес сюрприз и подарил бургер из нескольких коробок на Рождество.

Парень сочинил бургер на Рождество.

Товарищ подарил для вегана съедобный кроссовок из тыквы.

Друг смастерил ботинок из тыквы.

Ранее OBOZREVATEL писал:

праздникновогодние подаркилюдисоцсети