7 примеров неудачного маникюра, который сделали звездам на красную дорожку

Звезды, которые выходят на красную дорожку, должны выглядеть идеально. Фанаты обращают внимание на каждую деталь: макияж, одежду, обувь и даже маникюр.

Девушки часто копируют модные образы звезд, но некоторые из них разочаровали дизайном ногтей. Селебрити вышли на публику с слишком яркими, неровными и вульгарными когтями. OBOZREVATEL собрал фото образов звезд, где поклонники заметили неряшливый маникюр.

Актриса Сальма Хайек на Премию Гильдии киноактеров США пришла в ярком желтом образе, однако фотографы успели зафиксировать ее некачественный маникюр. На конце большого ногтя не было лака.

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Певица Андра Дэй появилась на премию "Грэмми" с чудаковатым дизайном ногтей. У звезды была голубая основа и желтые объемные цветы.

Актер Ванесса Хадженс на вручение премии Billboard Music Award пришла в нежном розовом платье. Под светлый образ знаменитость сделала маникюр, который был похож на когти вороны, потому что они закручены вниз.

Актриса Бри Ларссон выбрала белоснежное платье на Премию Гильдии киноактеров США. Звезда коротко обрезала ногти и украсила руки массивными аксессуарами. Мастер маникюра неровно нарисовала полупрозрачный лак с блестками.

Актриса и модель Сиенна Миллер на премии "Золотой глобус" выбрала белое платье вместе с аксессуарами из жемчуга. Образ звезды дополнил черный клатч, за которым она прятала неприглядные ногти лососевого цвета.

На красной дорожке премии "Золотой глобус" актриса Мишель Уильямс шагала в длинном платье с цветами, но фотографы зафиксировали ее светлые короткие ногти, где лак нанесен неосторожно.

Певица Жанель Моне надела на церемонию "Оскар" пышное черное платье с разнообразием украшений. Стилисты не проследили за маникюром звезды, поскольку мастера сделали треугольную форму ногтей.

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