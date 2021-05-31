Назван лучший цвет для стильного маникюра, он заменит бежевый. Фото
На сегодняшний день вместо привычного бежевого цвета в тренде универсальный и простой светло-коричневый оттенок или близкий к шоколадному. Он хорошо выглядит на любой длине ногтей и имеет нейтральные свойства.
Актуальны объемные геометрические узоры и вензеля на светло-коричневом лаке, а также дополнительно можно декорировать ногти золотом. Подробней о модно оттенка этого сезона – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Для праздничного маникюра подойдет сочетание коричневого с золотом. Фольгой, блестками, пудрой можно декорировать ногти как с темно-коричневым, так и светло-коричневым лаком.
Кроме того, дизайн можно дополнить стразами, матовым топом или объемными элементами. Также коричневый оттенок хорошо сочетается с базовыми оттенками: черным, белым, серым, бежевым.
Для французского маникюра можно использовать дизайн коричневый с бежевым гель-лаком, но при этом для повседневного маникюра лучше брать светлый оттенок. Из ярких цветовых комбинаций можно выделить летний желто-коричневый и коричневый с розовым.
Напомним, ранее украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году в трендах маникюра остается естественность – прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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