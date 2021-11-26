Маникюр по гороскопу: какой дизайн лучше всего подходит каждому знаку зодиака

Считается, что знаки зодиака определяют характер еще до рождения. Благодаря общему описанию обладателей каждого из 12 символов, можно вычислить, какой маникюр лучше всего будет передавать отдельную личность.

Например, огненным знакам свойственно выбирать яркие цвета, тогда как земные предпочитают более спокойную гамму. Модное издание Vogue рассказало, как упростить себе выбор дизайна перед посещением мастера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Овен

Представителям одного из наиболее активных и творческих знаков зодиака не следует бояться экспериментировать с рисунками и цветами. Им подойдут самые разные узоры и даже неоновые цвета.

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Рак

Раки, безусловно, одни из самых чувственных представителей знаков зодиака. Для них подойдет разноцветный маникюр, который может выразить бурю всевозможных эмоций.

Близнецы

Близнецы известны своим непостоянством и резкими изменениями настроения. Чтобы цвет ногтей не надоел в первую же неделю, можно поэксперементировать с разными оттенками на руках.

Весы

Из-за своего желания постоянно подробно продумывать маникюр, весы часто приходят к мастеру с большим количеством идей, между которыми они не могут выбрать. Чтобы избежать долгих раздумий, можно нанести сразу всю цветовую гамму на ногти.

Стрельцы

Стрельцам присущ яркий тип личности, не любящий "быть как все". Представители этого знака зодиака выделяются среди окружающих даже цветом ногтей.

Тельцы

Творческим Тельцам не свойственна чрезмерная "наляпистость" на ногтях, поэтому стоит присмотреться к спокойным дизайнам с изюминкой. Ими могут стать яркие штрихи или минималистичные рисунки.

Лев

Огненным львам подойдет классический красный дизайн, который отображает их страстность и гордость.

Дева

Обладатели этого знака зодиака известны своей нежностью и мечтательностью. Для них лучше всего подойдут пастельные оттенки без лишнего декора.

Скорпион

Однотонный черный маникюр – идеально подойдет для капризных скорпионов. Он будет передавать всю силу и авторитет огненного знака зодиака. Для того чтобы добавить образ стиля, можно попросить мастера соединить матовое и глянцевое покрытие.

Козерог

Сдержанным и спокойным козерогам подойдет классический французский маникюр без лишних деталей. Такой дизайн не будет бросаться в глаза, но смотриться элегантно.

Водолей

Нежный серо-голубой оттенок на ногтях с втиркой идеально передаст поэтическую натуру водолеев. Кроме того, представителям водного знака зодиака подойдут все оттенки синего цвета.

Рыбы

Рыбы известны своей добротой как к людям, так и животным, поэтому для них подойдет новый тренд в маникюре с животными принтами в дизайне.

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