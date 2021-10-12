Как сделать маникюр в стиле "Игры в кальмара": интересные варианты. Фото

Сериал "Игра в кальмара" ("Squid Game"), быстро набравший популярность после премьеры в сентябре, отличается оригинальным и запоминающимся визуалом. Многих зрителей качественная работа режиссера и оператора вдохновила на создание собственных артов, в том числе – маникюра с узнаваемыми сценами, декорациями или персонажами южнокорейского сериала Netflix.

OBOZREVATEL собрал разные варианты дизайна ногтей, которые придутся по душе поклонникам "Игры в кальмара" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Удачно на ногтях любой длины будут смотреться небольшие рисунки. К примеру, надзирателя из сериала в запоминающимся розовом костюме.

Видео дня

Вариантов воплощения сцен "Игры в кальмара" может быть столько, сколько хватит фантазии у мастера. Светло-розовые банты на черном фоне, например, можно сделать объемными.

Отметим, что такой дизайн – отсылка к эпизоду, где мертвых участников турнира выносили в гробах с бантами.

Удачным будет дизайн не только в одной цветовой гамме. Оригинально выглядит и разнообразие цветов и рисунков, как на фото:

Отметим, что вирусными в сети стали фото наборов накладных ногтей "Squid Game", созданные в салоне Maniqure в Малайзии. Каждый из вариантов отсылает к конкретному персонажу или сцене сериала Netflix.

Эти идеи нейл-арта можно повторить и на гелевом покрытии. Предлагаем посмотреть фото:

Добавим, что метро Итхэвон в центре Сеула украсили в стиле "Игры в кальмара". Прямо на станции установили большую банку с призовым фондом, куклу-убийцу и много другого.

Свежий сериал "Игра в кальмара" бьет рекорды просмотров на платформе Netflix. Что нужно знать об этом кинопроизведении – читайте в материале здесь.

Ранее OBOZREVATEL собрал:

свежие образы украинских звезд, которые могут вдохновить на создание стильных луков и которые легко повторить.