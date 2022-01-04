10+ мужчин, которые раньше не любили животных, а сейчас души в них не чаят
Многие люди с детства мечтают о домашнем животном и как только взрослеют – заводят любимца. Но есть те, которые убеждают, что не будут терпеть дома котов и собак.
Однако бывают исключения. Как только появляется пушистик – он становится лучшим другом для всей семьи. OBOZREVATEL собрал милые фото брутальных мужчин с животными, которые окружили их заботой.
Муж говорил, что никогда не пустит кошку в дом. Он кормил бездомную любимицу несколько месяцев, а затем решил забрать в квартиру.
Парень божился, что никогда не заведет кошку.
Пользователь с ником zzabe приютила котенка, а ее любимый был против. Однако сейчас он стал его лучшим другом.
Путешественник берет с собой собаку в путешествия.
Мужчина с котиком отдыхает на диване.
Муж прижал спящего любимца к себе.
Пользователь Reddit с ником AnnaBananner82 написала, что несколько месяцев назад они потеряли бульдога. Парень сказал, что больше не сможет завести нового щенка. И вот на фото он с Зевсом, за которым ехал четыре часа.
Мама с детьми уговорила отца завести собачку.
Мужчина нянчится с новой пушистой подружкой.
Верные друзья вместе смотрят телевизор.
Мужчина все еще говорит: "Маленькие собачки не в моем стиле". Однако каждое утро начинается с поцелуев.
Хозяин заботится, чтобы песику не было холодно.
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