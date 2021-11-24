10 курьезных случаев во время путешествий, когда что-то пошло не так. Фото

Каждый турист надеется, что его путешествие пройдет идеально и не случится никаких казусов. Но иногда во время поездки случаются инциденты, которые запоминаются на всю жизнь.

Например, на фотосессии у моря туристов накрывают волны, в кемпинг забираются дикие животные или посторонние портят кадр. OBOZREVATEL собрал 10 курьезов во время путешествий, которыми пользователи поделились в сети.

Пара туристов во время отдыха в Австралии нашла локацию недалеко от кемпинга. Женщина решила сесть на край скалы ради хорошей фотографии, но ее неожиданно накрыла волна.

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Медведь захотел отдохнуть в палатке вместе с туристами.

Мужчина решил поспать в автобусном отсеке для багажа.

Мужчина совершил 6-часовое путешествие на автобусе, чтобы увидеть пейзаж из Орлиного гнезда в Германии. Но поездка оказалась разочарованием – он ничего не увидел из-за тумана.

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7 курьезов во время сафари, когда экскурсия пошла не по плану. Часто животные своим поведением сбивают с толку посетителей заповедника и совершают непредсказуемые поступки.