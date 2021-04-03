Попугай признался щенку в любви: момент попал на видео

Жительница Айдахо (США) Венди Олбрайт опубликовала в социальной сети ролик, в котором ее домашний попугай какаду признается в любви щенку. Момент набрал более 27 млн просмотров.

Соответствующий пост девушка разместила на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что в мире, в котором мы сейчас живем, "людям не хватало такого видео, где двое животных просто заботятся друг о друге".

Так, в кадре видно, как попугай по кличке Сладкая Горошинка гладит лапкой спящую черную собаку породы лабрадор. Затем хозяйка попросила животное сказать хорошие слова щенку, на что тот произнес: "Я люблю тебя".

Этот момент просто взорвал соцсеть и ролик лайкнули более 5,5 млн пользователей, а 60 тысяч людей оставили приятные комментарии.

"Какое большое сердце у этого маленького попугайчика", "Какой пуся", "Это так сладко!" – пишут люди.

Ранее дружба щенков с ягненком привела в восторг пользователей сети. Очаровательные малыши начали играть вместе с животным по кличке Тампер.

В сети показали видео, как в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси, дикий черный медведь забрался во внутрь джакузи, чтобы погреться в воде и лучах солнца.

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