Папуга зізнався цуценяті в любові: момент потрапив на відео

Мешканка Айдахо (США) Венді Олбрайт опублікувала в соціальній мережі ролик, в якому її домашній папуга какаду зізнається у любові цуценяті. Момент набрав більше ніж 27 млн переглядів.

Відповідний пост дівчина розмістила на своїй сторінці в TikTok (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що в світі, в якому ми зараз живемо, "людям не вистачало такого відео, де двоє тварин просто піклуються одне про одного".

Так, у кадрі видно, як папуга на прізвисько Солодка Горошинка гладить лапкою сплячу чорну собаку породи лабрадор. Потім хазяйка попросила тварину сказати хороші слова цуценяті, на що той вимовив: "Я люблю тебе".

Цей момент просто підірвав соцмережу і ролик лайкнуло понад 5,5 млн користувачів, а 60 тисяч людей залишили приємні коментарі.

"Яке велике серце у цього маленького папужки", "Який пуся", "Це так солодко!" – пишуть люди.

Раніше дружба цуценят з ягням пройняла користувачів мережі. Чарівні малюки почали грати разом із твариною на прізвисько Тампер.

У мережі показали відео, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз усередину джакузі, щоб погрітися у воді та променях сонця.

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