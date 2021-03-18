Эти звезды феноменально похожи, но они даже не родственники. 10 фото

Говорят, что у каждого человека в мире существует несколько двойников. Многим звездам удалось найти свои копии среди популярных знаменитостей.

Кто-то придумывает байки о клонах или приписывает селебрити схожесть, обвиняя их в одинаковых пластических операциях. А многие думают, что они настоящие близнецы. OBOZREVATEL собрал подборку фото 10 пар звезд, которые невероятно похожи друг на друга.

В это трудно поверить, но Эми Адамс и Айла Фишер не связаны между собой родственными связями.

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард похожи, как сестры, но они совсем не родственницы.

Джиллиан Белл из фильма "Очень плохие девочки" и Морган Тернер с "Джуманджи" похожи, словно близняшки.

Невозможно поверить, что Генри Кавилл и Мэтт Бомер не родственники.

Внешнее сходство Зоуи Дешанель и певицы Кэти Перри неоспоримо, но артисток это не смущает. Зоуи даже заменила Кэти в видеоклипе, когда исполнительница была беременна.

Карли Клосс и Тейлор Свифт выглядят, как близняшки.

Габриэль Юнион часто путают с актрисой Аджионой Алексус.

Актеров Элайджа Вуд и Даниэла Рэдклиффа считают близнецами.

Кира Найтли использовала сходство с Натали Портман в начале своей карьеры. Найтли сыграла двойника королевы Амидалы в фильме "Звездные войны".

Белокурые волосы, светлая кожа и любовь к лаконичным платьям объединяют Гвинет Пэлтроу и Миу Васиковскую.

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