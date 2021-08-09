Звезду 'В бой идут одни 'старики' обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам

Знаменитого советского актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" – 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. По предварительной информации, знаменитость приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где работает.

Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал на своей странице в Facebook несколько историй девушек, пострадавших от домогательств Талашко. Как оказалось, актер совершает это на протяжении 20 лет и по одной и той же схеме.

По словам пострадавших девушек, кинозвезда приглашал к себе домой, предлагал выпить, а затем "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

"Я – одна из девочек, которых он лапал и опускал бретельки, говорил, чтобы пофоткать. Сначала он даже сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было", – рассказала одна из студенток университета.

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Кроме того, украинская журналистка Ирина Сампан также призналась, что в 2018 году Талашко после интервью пригласил ее домой, чтобы показать свои фотографии со съемок и награды. Затем он стал наливать девушке наливку, а после домогался ее. В результате через несколько минут Ирина сбежала из квартиры актера и рассказать об этой ситуации осмелилась только сейчас.

Пользователи сети были шокированы поступками знаменитого актера. Многие оставили гневные комментарии под публикациями.

"Это ужасно! Девушки молодцы, что набрались смелости и сделали огласку!", "Какая жесть", "Настоящий трэш! Но молодцы, что не молчите. Зло должно быть разоблачено и наказано", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Владимир Талашко – советский и украинский актер. Организатор Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном". Народный артист Украины.

В картину "В бой идут одни "старики" попал благодаря случаю. Леонид Быков просматривал рабочий материал к фильму "Как закалялась сталь", где Талашко играл красноармейца Окунева, и заметил его.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Талашко заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хотел использовать в избирательной кампании фразу "Будем жить" из фильма "В бой идут одни "старики", которую говорил сам артист в роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова.