Звезда "В бой идут одни "старики" заявил, что Янукович хотел использовать его известную фразу из фильма

София Ковнир
София Ковнир
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Звезда 'В бой идут одни 'старики' заявил, что Янукович хотел использовать его известную фразу из фильма

Советский и украинский актер Владимир Талашко заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хотел использовать в избирательной кампании фразу "Будем жить" из фильма "В бой идут одни "старики", которую говорил сам артист в роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова.

По словам знаменитости, его несколько дней уговаривали отдать эту фразу, чтобы политик взял ее на свое вооружение во время выборов. Об этом Талашко рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Я сказал: "Нет". Мне говорили: "Ваш земляк, вы из Донецка". Я отвечал: "Нет, я не из Донецка – я с Донбасса", – отметил актер.

Также кинозвезда подчеркнул, что деньги за эту фразу ему не предлагали. Он добавил, что ему было бы стыдно, если бы Янукович использовал выражение в своих предвыборных материалах.

Напомним, в 2013-м году Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, что привело к протестным акциям в центре Киева, на Майдане Независимости.

Дальнейшее решение Януковича и его ближайшего окружения разогнать акцию протеста силовыми методами, привело к появлению Евромайдана, а протестные акции в его рамках приобрели многомиллионный и всеукраинский характер.

Попытки Виктора Януковича как-то урегулировать ситуацию ни к чему не привели и в итоге, после расстрелов Небесной Сотни, он сбежал из Украины в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Европейский Союз продлил еще на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

  • Появились фотографии дома в российском городе Ростов-на-Дону, в котором якобы проживает беглый бывший президент Украины Виктор Янукович.

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