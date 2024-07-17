Российский актер-путинист Иван Охлобыстин замахнулся на три региона Украины и выдал бред о Даниле Галицком

Российский актер "Интернов" и ярый путинист Иван Охлобыстин посягнул на территорию Украины и заявил, какой видит ее в будущем. По его словам, страну нужно разделить между соседями, а Украине раскошелился отдать аж одну область.

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Пропагандист выдал бред, что особенностью обостренного национализма Галичины стал так называемый отказ короля Даниила Галицкого от религии и предпочтение политическим интересам в далеком XIII веке. Об этом Охлобыстин заявил в интервью росмедиа.

"Там ряд измен. Этот Иудин грех, такой путь Ханаану. Сначала так пошло. Вот князь Даниил Галицкий отрекся от православия. Отрекся от собственной веры ради политических интересов, – и там из-за этого все покатилось. Там очень важна религиозная составляющая", – выдал бред путинист.

Он осмелился сказать, что украинские территории должны быть разделены между несколькими странами, однако кому, по его мнению, должна достаться Галичина – не объяснил. Главное, что по российской методичке отметил, что Херсонская, Николаевская и Одесская области – изначально принадлежат РФ.

"Венгрия должна забрать свои исконные земли. Русины – у них там своя территория. Есть румынская история. Херсон, Николаев, Одесса до Приднестровья – это все наша территория. Украина... может, останется там какая-то область... Но я бы им не оставил ни одного километра. Мы не сможем жить вместе", – сказал он и в одном был прав, ведь пока существует Россия, украинцы не смогут спокойно жить по соседству с потенциальной круглосуточной опасностью.

Что интересно, ненависти к украинцам у Охлобыстина нет. Об этом свидетельствует не только его позиция относительно одинаковости россиян и украинцев, но и определенное количество друзей-изменников: "У меня много лучших друзей украинцев. Захарченко [Александр] был украинец".

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Охлобыстин назвал украинцев и россиян "одним народом", но при этом сказал, что уважает Зеленского, хотя с ним почти никогда не общался.

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