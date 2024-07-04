Звезда 'Супермамы' показала свою поврежденную ракетной атакой квартиру в Днепре и обломки, убивающие людей

Героиня 42 выпуска 4 сезона шоу "Супермама" Яна Гриффин чуть не стала жертвой российской ракетной атаки на Днепр 3 июля. Взрывной волной и обломками была повреждена ее квартира. К счастью, семьи в то время дома не было.

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В своем Instagram молодая мама показала последствия вражеской воздушной атаки и изувеченные окна. Своими эмоциями днепрянка поделилась сразу после того, как узнала о попадании.

"Мое веселое утро. Бегу на свою квартиру проверять окна. Сердце идет в пятки, когда тебе звонят друзья и знакомые, и говорят: "Там из окна вижу у вас дым", – рассказала участница шоу.

Она рассказала, что в квартире установлены панорамные окна в каждой комнате, которые разбили обломки ракет. Украинка также воспользовалась возможностью напомнить подписчикам, что во время тревоги нельзя стоять возле стекла.

Как видно на фото, квадратные обломки застряли прямо в трещинах, оставив дыры в окнах. Показывая эти куски металла вблизи, Яна Гриффин не могла успокоить дрожь в руках.

Напомним, утром 3 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов. В результате российских обстрелов повреждены ТЦ и медучреждение. Шесть человек погибли, еще более трех десятков пострадали, среди которых несовершеннолетняя девочка. В четверг, 4 июля, в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизни забрал враг.

Ранее OBOZ.UA писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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