Звезда советского кино, которого в РФ обвинили в ''неблагодарности'' из-за антивоенной позиции, ответил россиянам: вы не доплатили

Известный советский и российский актер латвийского происхождения Ивар Калныньш, который с началом полномасштабной войны открыто осудил действия Кремля и покинул страну-агрессора, не раз сталкивался с недовольством российской публики из-за своей проукраинской антивоенной позиции. Россияне свято верят, что если артист когда-то работал в СССР и РФ, то он "обязан" их стране, а потому Калныньша они считают "неблагодарным". Кинематографист ответил гражданам страны-террористки.

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Актер заверил, что подобная критика в его адрес ничем не обоснована, поскольку работа в Советском Союзе не принесла ему больших гонораров, о которых постоянно кричат "Z-патриоты". Свой ответ хейтерам Калныньш озвучил в интервью RTVI.

"Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все". Я говорю: "Это вы мне должны, вы не доплатили! Кто кому еще должен!". Я тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные подачки. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников", – прокомментировал Калныньш.

Также актер заверил, что в его родной Латвии преобладают проукраинские настроения среди населения. А Путину и всем его сторонникам, которые мечтают возродить СССР, Калныньш посоветовал заниматься своей страной.

"Ну не дали коммунисты счастья всем народам, надо успокоиться. Давайте делать по-другому. Если так хочется империю, так сделайте империю на своей территории, осваивайте Сибирь", – уточнил артист.

Напомним, Ивар Калныньш предположил, что ожидает Россию в будущем. Артист практически не сомневается, что государство-террорист повторит судьбу СССР и распадется. Эти слова, как и стоило ожидать, не на шутку разозлили "Z-патриотов". В росСМИ писали, что Калныньш "харкнул в россиян", а также обвинили знаменитость в "неуважении к стране, где он заработал немало денег".

Также мы писали, что Калныньш отрекся от своего прошлого, связанного с культурным пространством России, из-за преступной войны в Украине. Он без сожаления "послал нафиг" воспоминания о сыгранных в российском кино ролях.

Кроме того, как сообщал OBOZREVATEL ранее, актер выразил уверенность, что России не удастся оккупировать Украину и выиграть в войне. Он заявил, что уровень лжи, который льется из пропагандистских СМИ и ртов чиновников, загадил весь мир. Подробнее – в нашем материале.

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