Звезда советского кино предрек будущее РФ, чем разозлил россиян: сегодняшний режим рухнет, как карточный домик

Известный советский и российский актер латвийского происхождения Ивар Калныньш, который с началом полномасштабной войны открыто осудил действия Кремля и покинул страну-агрессора, предположил, что ожидает Россию в будущем. Артист практически не сомневается, что государство-террорист повторит судьбу СССР и распадется. Эти слова, как и стоило ожидать, не на шутку разозлили "Z-патриотов".

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В росСМИ пишут, что Калныньш "харкнул в россиян", а также обвиняют знаменитость в "неуважении к стране, где он заработал немало денег". Однако самого кинематографиста это похоже мало волнует. Он не скрывает своих антипутинских и антивоенных настроений, которые высказал в интервью пропагандистскому изданию "Абзац".

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они наживаются на том прекрасном, что мы оставили им", – высказался актер о подобных "обвинениях".

Он подчеркнул, что разорвал все связи с РФ и не собирается туда возвращаться. Именно поэтому артиста нисколько не пугает возможное попадание в так называемый "черный список", который запретит ему въезд в страну на определенный срок.

Калныньш прокомментировал: "Мне насрать на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет, как карточный домик, как когда-то Советский Союз".

Комментаторы-россияне под новостью, взбесившись такими ответами артиста, принялись его оскорблять. Актеру, который не поддерживает разрушительную и убийственную войну, советовали обратиться в психушку, а также вернуть заработанные в России деньги. Все по методичке.

"Какое же самомнение у этих актёришек. Плевать на них с высокой колокольни", "Выбросил из памяти? Так может и денюжку вернешь за фильмы?", "Он мне никогда не нравился как человек, а актёр из него совсем некудышний", "Синдром Кикабидзе. Это уже к врачам, в психушку", "Гнида очередная, кто бы знал его, если бы не СССР и Россия? Пакостник ещё своё получит", – оставляли интернет-пользователи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Калныньш отрекся от своего прошлого, связанного с культурным пространством России, из-за преступной войны в Украине. Он без сожаления "послал нафиг" воспоминания о сыгранных в российском кино ролях.

Также Калныньш выразил уверенность, что России не удастся оккупировать Украину и выиграть в войне. Он заявил, что уровень лжи, который льется из пропагандистских СМИ и ртов чиновников, загадил весь мир. Подробнее – в нашем материале.

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