Звезда советского кино Ивар Калныньш спел ''Ніч яка місячна'' на украинском языке. Видео

Известный советский и российский актер латвийского происхождения Ивар Калныньш, который с началом полномасштабной войны открыто осудил действия Кремля и покинул страну-агрессора, как оказалось, неплохо знает украинский язык. Свои знания он продемонстрировал, исполнив небольшой отрезок легендарной украинской композиции "Ніч яка місячна", текст которой написал Михаил Старицкий, а музыку – Николай Лысенко.

Видео дня

Калныньш спел песню без подготовки, когда его об этом неожиданно во время интервью попросил украинский журналист Дмитрий Гордон. Соответствующее видео он разместил у себя в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как отметил интервьюер, звезда кино отлично поет и не раз демонстрировал свой талант на гастролях в Украине. Однако то, что латыш запоет на украинском и практически без акцента – стало приятным удивлением.

"Ну, я не считаю себя певцом. Я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время. Потому что я не мог придумать, чем другим заниматься. Я собираю старенькие мелодии, фиксирую… Я могу одну постараться... Вспомню ли", – произнес артист, после чего порадовал зрителей куплетом украинской песни.

Напомним, Ивар Калныньш предположил, что ожидает Россию в будущем. Артист практически не сомневается, что государство-террорист повторит судьбу СССР и распадется. Эти слова, как и стоило ожидать, не на шутку разозлили "Z-патриотов". В росСМИ писали, что Калныньш "харкнул в россиян", а также обвинили знаменитость в "неуважении к стране, где он заработал немало денег".

Также мы писали, что Калныньш отрекся от своего прошлого, связанного с культурным пространством России, из-за преступной войны в Украине. Он без сожаления "послал нафиг" воспоминания о сыгранных в российском кино ролях.

А на днях кинематографист ответил гражданам страны-террористки, которые считают его "неблагодарным". Он заверил, что подобная критика в его адрес ничем не обоснована, поскольку работа в Советском Союзе не принесла ему больших гонораров, о которых постоянно кричат "Z-патриоты".

Кроме того, как сообщал OBOZREVATEL ранее, актер выразил уверенность, что России не удастся оккупировать Украину и выиграть в войне. Он заявил, что уровень лжи, который льется из пропагандистских СМИ и ртов чиновников, загадил весь мир. Подробнее – в нашем материале.

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