'Сначала на себя посмотри': Дантес публично пристыдил Остапчука за слова о 'бритых ногах', но за ведущего вступилась возлюбленная

Украинский певец Владимир Дантес вмешался в скандал ведущего Владимира Остапчука, который на авторском шоу заявил, что для него женщина "не 10 из 10, если у нее небритые ноги". Высказывания звезды и его гостей о женском теле и их предпочтениях вызвали волну критики в сети, поэтому исполнитель представил свой мини-трек, где заверил женщин, что они идеальны с волосами и без них.

Видео дня

В словах Дантеса возлюбленная Остапчука Екатерина Полтавская разглядела лицемерие, ведь на одном из своих шоу певец также комментировал женское бритье. Посты появились в их соцсетях, а OBOZREVATEL напомнит хронологию скандала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около недели назад Остапчук опубликовал видео под названием "Мужчины – о женщинах", где с певцом Позитивом и блогером Буше обсудил свои предпочтения в партнерах. Когда речь зашла о волосах на теле, герои шоу начали давать оценки женщинам, что возмутило пользователей сети.

Остапчук попытался оправдаться, заявив, что речь шла о его личных вкусах, а не об указаниях всем женщинам. За любимого вступилась также его новая избранница, которая даже показала свои "плохо выбритые ноги" и заверила, что ведущий за это "не выгоняет ее из дома".

Между тем скандал набирал обороты, а видео с осуждением поведения звезд – миллионы просмотров. Высказался и певец Дантес, записавший видео со словами: "Эй, малышка, не брей ноги, эй, малышка, мы таких ребят вертели на х**. Эй, малышка, ты идеальна, как цветочек ты, эй, малышка, скажу тебе честно – ты 10 из 10".

На видео Дантеса отреагировала возлюбленная Остапчука, посоветовавшая певцу "сначала смотреть на себя", а не "злорадствовать над другими".

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывшая супруга Владимира Остапчука – Кристина Горняк – устроила публичные разборки с экс-любимым и его новой избранницей. Камнем преткновения стал дом, который бывшие влюбленные приобрели в браке.

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