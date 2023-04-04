''Лучше сдохнуть в России'': как звезда сериала ''Школа'' отреклась от Украины и почему бежала с Москвы после войны. Фото

Актриса и блогерша Елизавета Василенко, известная по главной роли Лолы Гавриленко в сериале "Школа", прошла долгий путь к осознанию себя украинкой. Еще до полномасштабной войны она смело заявляла, что "лучше сдохнет в России", а уже в 2022 году со слезами оправдывалась за эти слова.

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Впрочем, украинцы предательство актрисы не забыли, а в Россию ей теперь дорога закрыта. В настоящее время Василенко живет в Европе. OBOZREVATEL решил вспомнить, что звезда говорила, живя в РФ, и как ее риторика изменилась после полномасштабного нападения оккупантов на Украину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В 2021 году актриса попала в базу данных "Миротворца" из-за пророссийской риторики. Украинка, получившая популярность на родине, решила продолжить карьеру в России, но не сохранила в своем сердце уважение к родной стране.

Давая интервью, Василенко жаловалась, что ее захейтили из-за переезда. "Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость – судить человека по национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Только потому, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают туда других людей... Лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", – говорила уроженка Днепра.

Уже после полномасштабного нападения России на Украину Василенко решила покинуть страну-террористку. Актриса признала, что ошибалась и заявила, что переживает справедливый хейт в свою сторону.

"Здесь я поняла, что такое любовь, что такое душа. Я забыла об этом. Мне так стыдно, что я была в этой Москве. За чем-то непонятным гналась. Я потеряла себя, хотела всех изменить", – рыдая, оправдывалась Василенко.

Однако на странице в Instagram, которая насчитывает почти 2 млн подписчиков, в том числе из России, звезда не рассказывает о российском терроризме в Украине. Она публикует яркие кадры из Испании и других стран, где работает и живет.

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