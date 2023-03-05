Украинский боец UFC снял совместное видео с россиянином Моргенштерном через день после поддержки ВСУ. Видео
Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря отметился неоднозначным поступком в Instagram. У себя в сторис 26-летний киевлянин выложил совместное видео с одиозным российским рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном, с которым пересекся на концерте в Варшаве.
В небольшом клипе Потеря и Моргенштерн устроили битву взглядов. Видео обрезано, но судя по всему Игорь демонстративно проиграл.
Потеря подписал клип словом "Легенда", обращаясь по всей видимости к россиянину, Instagram которого заблокирован в Украине.
Отметим, что несколько дней назад у себя в Instagram Потеря организовал благотворительный аукцион в поддержу ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, что Потеря (20-3) в январе этого года добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро наш соотечественник эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).
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