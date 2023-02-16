Звезда сериала ''Постучись в мою дверь'' сообщил о смерти мамы из-за землетрясения в Турции

Мощное землетрясение в Турции, которое произошло 6 февраля, забрало жизни больше 36 тысяч людей. Среди них – мама популярного турецкого актера, звезды сериала "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанака.

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Больше недели женщина находилась под завалами собственного дома, который был разрушен в результате катастрофы. Актер до последнего надеялся, что спасти близкого человека удастся, однако 14 февраля его жена, а по совместительству коллега Башак Гюмюлджинелиоглу на личной странице в Twitter сообщила трагическое известие.

"Мы потеряли нашу маму – Невбер Юрдал Чытанак. Соболезнования", – написала исполнительница роли Пирил в сериале "Постучись в мою дверь".

Отметим, 7 февраля Чытанак сообщил, что его мама не выходит на связь. Он обратился в властям, коллегам и поклонникам с просьбой помочь и предоставить любую полезную информацию, если они таковой владеют. Однако поисковые и спасательные работы не дали желаемых результатов.

Фанаты в комментариях выражают свои соболезнования знаменитостям: "Сил Чагры и Башак! Они так надеялись на положительный исход…", "Безумно жаль, они так просили о помощи, надеялась, удастся найти… Мои соболезнования всем близким", "Мы разделяем эту боль с вами. Держитесь".

Напомним, украинские спасатели продолжают оказывать помощь в Турции после масштабных разрушений, к которым привела серия мощных землетрясений. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти женщину из-под завалов.

Ранее сообщалось, что накануне была подтверждена гибель гражданки Украины Юлии Петровой и двоих ее детей: 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея.

Как писал OBOZREVATEL, 16 февраля в Турции во время интервью главы министерства здравоохранения Фахреттина Коджи произошел странный взрыв. Чиновник как раз говорил о последствиях самого смертоносного за последнее время землетрясения.

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