Родные звезд турецких сериалов оказались под завалами после мощного землетрясения: они просят о помощи

Мощное землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля, унесло жизни более 4900 человек, породив призрак новой гуманитарной катастрофы. Еще тысячи людей остаются под завалами. Среди них и родители звезд популярных турецких сериалов. Так, актеры из романтической комедийной истории "Постучись в мою дверь" объявили, что не могут связаться с родными.

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Они попросили помощи у поклонников и коллег, которые могут владеть хоть какой-то информацией о пострадавших. Соответствующие обращения появились на их страницах в социальных сетях.

Исполнительница роли Пирил в упомянутом выше сериале "Постучись в мою дверь" Башак Гюмюлджинелиоглу предполагает, что под завалами остается ее мама, связь с которой пропала сразу после трагедии. Актриса бьет тревогу и просит о помощи: "Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто-то видел или слышал, сообщите пожалуйста".

Ее супруг, актер Чагры Чытанак, который сыграл в том же сериале роль Ферита, обратился за помощью к властям, поскольку под обломками лежит его мама. Дом, в котором жила женщина, по словам знаменитости, полностью разрушен.

Их коллега по проекту Карем Бюрсин, исполнивший главную роль Серкана Болата, также решил обратиться к соотечественникам, которые оказались в эпицентре ужасной катастрофы, со словами поддержки: "Наша боль так велика! Нужно объединяться! Разве эти бедствия, которые мы переживаем, эти боли не показывают это?.. Наши молитвы едины, наша боль едина, наша любовь едина. Выздоравливай скорее, моя Турция!"

Жертвами землетрясения стали также родные Мелисы Аслы Памук – звезды сериалов "Новая жизнь" и "Черная любовь". Она сообщила, что ее бабушка и тетя оказались под завалами разрушенного дома.

"Моя бабушка не может ходить, она больна... Они застряли в здании с моей тетей. Мы не знаем, как обстоят дела с их квартирой, есть ли поблизости кто-нибудь, кто может помочь?" – поделилась актриса.

Позже она информировала, что родственников удалось спасти. Им оказали необходимую помощь и сейчас они в безопасности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в связи с землетрясением президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур на семь дней. Турецкий флаг будет приспущен до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех национальных и зарубежных представительствах.

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