Российская актриса Оксана Сташенко, известная ролью в сериале "Возвращение Мухтара" и многих других, пожаловалась, что украинские коллеги, с которыми она раньше снималась, "отомстили" звезде за пропутинскую позицию. Она обвинила украинцев в том, что неделю не спала из-за "слитого" в сеть номера телефона и размечталась о победе России в войне.

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Патриотов своей страны путинистка назвала "калеками на мозги". Ее слова передали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сташенко посетовала, что в Украине нашла друзей, которые, по ее словам, "предали" россиянку тем, что не захотели поддерживать геноцид своего народа. Неоднократно снимавшаяся в Украине артистка упрекнула коллег, что они зарабатывали в РФ.

За свою провоенную позицию Сташенко поплатилась уже 25 февраля 2022 года. Она заявила, что знакомые украинцы "слили" ее номер фанатам, а те неделю звонили и писали россияне, из-за чего она якобы не могла спать.

"Я их теперь называю их калеками на мозги. Это же надо быть настолько дебилообразным, чтобы позволить себе вскрыть черепную коробку и дать вытащить оттуда свой мозг. Они же все снимались в российских проектах, получали российские деньги, строили себе на них дачи, ездили отдыхать на российские деньги", – выдала Сташенко.

Впрочем, она не объяснила, почему зарабатывала в Украине, а сейчас одобряет геноцид и терроризм. Актриса, стремясь выслужиться перед диктаторским режимом, заявила, что не имеет недвижимости за границей и не хочет уезжать из России.

Звезда "Мухтара" наивно готовится праздновать некую "победу" России. Следует заметить, что такие смелые заявления она делает только для пропагандистов, а сообщения от бывших друзей трусливо удаляет и не отвечает на их звонки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Надежда Бабкина, упорно поддерживающая террористическую войну в Украине и кровавый путинский режим, выдала очередную порцию пропагандистского бреда. Певица цинично заявила, что уничтожение Мариуполя – это "неприятность", и он останется под оккупацией.

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