Бабкина назвала разбомбленный Мариуполь 'неприятностью' и заявила, что Россия идет по правильному пути. Видео

Известная российская певица Надежда Бабкина, упорно поддерживающая террористическую войну в Украине и кровавый путинский режим, выдала очередную порцию пропагандистского бреда. Певица цинично заявила, что уничтожение Мариуполя – это "неприятность", и он останется под оккупацией, несмотря на мнение жителей города.

Видео дня

С противниками путинского режима артистка столкнулась во время визита в город в 2022 году. Они рассказали путинистке, что именно Россия виновата в страданиях горожан, но Бабкина пропустила слова мариупольцев мимо ушей. Об этом она не постеснялась рассказать на одном из интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сторонница диктатора пересказала мысли мирных жителей Мариуполя, открыто выступивших против оккупации, но их слова проигнорировала. Более того, она продолжает поддерживать оккупантов "разными способами".

"У меня была встреча на улице перед мероприятием. Разговоры были разные. И приятные, и не очень. Всякое было. Люди старшего поколения, знающие, что такое война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая неприятность", – нагло заявила Бабкина.

Путинистка признала, что город разрушен, и сравнила его с домом Павлова, который расположен на площади Ленина в Волгограде. Там во время Сталинградской битвы 58 дней держала оборону группа советских бойцов.

Певица попыталась убедить зомбированных зрителей в том, что РФ не виновата в разрушении города и убийстве украинцев. Однако она не вспомнила, каким мирным и цветущим Мариуполь был до 24 февраля 2022 года.

Артистка цинично выдала басни о том, что Украина – часть России. Украинцев она назвала "подлецами", которые "напакостили" тем, что строят свое независимое и суверенное государство.

"Все будет так, как надо. Знаешь, немного напакостили негодяи. Поддались на какие-то провокационные вещи. Но все закончится успешно. Очевидно, по правильной дороге идем, товарищи", – добавила Бабкина, которая, очевидно, еще мыслями живет в Советском Союзе.

Как писал OBOZREVATEL, Бабкина описала свой единственный визит в Мариуполь, где позировала, улыбаясь, на фоне драмтеатра, на который российские пилоты сбросили бомбу 16 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!