Звезда 'Людей Икс' призналась, как и чем скрыла шрамы после двойной мастэктомии. Фото Оливии Манн до операции и сейчас

Модель и актриса "Людей Икс" и "Железного человека" Оливия Манн, которая в мае 2023 года перенесла сложную операцию по удалению двух молочных желез через рак, рассказала, что маскирует свои шрамы, которые называет "боевыми ранами". Еще для Оскара-2024 звезда использовала "татуированный макияж", благодаря которому шрамов не было заметно.

Тем более, на время проведения церемонии шоу звезда публично не объявляла свой диагноз. Она призналась People, что даже пришлось отрастить волосы, чтобы скрыть шрамы.

"Иногда мне становится немного грустно, что я все еще хочу скрыть некоторые аспекты. Но потом я напоминаю себе, что это боевые раны, и я могу показать, если захочу, и скрыть их, когда захочу. Я не упрекаю себя ни за что, что чувствую в тот или иной день, я просто позволяю себе это почувствовать. С этим приходит действительно приятное спокойствие", – рассказала Манн.

Актриса заметила, что на Оскаре-2024 ей удалось "обмануть" поклонников, так и не догадавшихся о перенесенной операции и ее последствиях.

"Мы стараемся по-настоящему обмануть, где есть впадины и как сделать их действительно гладким и скрыть все, чтобы я могла это [платья на "Оскаре"] носить. Это не то, что я могу сделать сама, но знание того, что есть такая возможность, когда я нахожусь перед камерой, заставило меня чувствовать себя гораздо лучше. Кроме того, лично люди в моей жизни, которые видят это, не воспринимают их как несовершенство. Так что это тоже хорошее чувство", – призналась звезда.

Сейчас актриса называет себя "другой версией" и утверждает, что действительно рада, что ей провели двойную мастэктомию, ведь это дало возможность бороться с раком.

Напомним, о перенесенной операции Оливия Манн публично сообщила в марте этого года. 43-летняя актриса в прошлом году прошла тест, проверяющий наличие в организме 90 разных генов рака. Тщательное обследование показало отрицательный результат, однако врач решила перестраховаться, назначив дополнительные анализы, и не ошиблась.

Она назвала себя "везучей", ведь болезнь обнаружили на той стадии, когда хирургическое вмешательство еще могло помочь ей. Рядом с ней в это время был любимый-юморист Джон Малейни, а также самые близкие родные. Несколько лет назад артистка впервые стала мамой, поэтому поддержка сына тоже была важна.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса "Зачарованых" Шеннен Догерти находится на четвертой стадии рака, из-за чего уже готовится к своей смерти. Она считает, что таким образом облегчит жизнь своей матери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!