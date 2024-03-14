Оливия Манн сделала двойную мастэктомию: у актрисы диагностировали агрессивный рак груди

Американская актриса и модель Оливия Манн, известная ролями в фильмах "Люди-Икс: Апокалипсис", "8 подруг Оушена" и других, пережила сложную операцию из-за агрессивного рака груди. Звезде сделали двойную мастэктомию (ред. – удалили обе молочные железы).

43-летняя актриса в прошлом году прошла тест, проверяющий наличие в организме 90 разных генов рака. Тщательное обследование показало отрицательный результат, однако врач решил перестраховаться, назначив дополнительные анализы, и не ошибся. Об этом Оливия Манн рассказала в Instagram.

"За последние десять месяцев я перенесла четыре операции, столько дней провела в постели, что даже не могу посчитать. Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем когда-либо могла себе представить. Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство и больничные халаты", – поделилась знаменитость.

Она назвала себя "везучей", ведь болезнь обнаружили на той стадии, когда хирургическое вмешательство еще могло помочь ей. Американка пожелала женщинам-подписщицам не сталкиваться с этим диагнозом никогда.

"Я позволяю людям следить за собой, когда есть силы, когда я могу одеться и выйти из дома, когда я могу погулять с сыном в парке. Мне нужно было перевести дух и пройти через самые трудные моменты, прежде чем поделиться", – объяснила свое молчание актриса.

Рядом с ней в это время был возлюбленный-юморист Джон Малейни, а также ближайшие родные. Несколько лет назад артистка впервые стала мамой, поэтому поддержка сына тоже была важна для звезды кино.

К слову, в свое время именно Оливия Манн стала тем человеком, который дал комику необходимый стимул бросить употреблять наркотики. По словам Джона Малейни, жена "провела его за руку" на пути к исцелению.

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