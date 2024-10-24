Звезда 'Лиги смеха' Виктор Розовый поделился, сможет ли ходить после ранения и какую карьеру будет строить в будущем

Украинский юморист, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, получивший осложненное осколочное ранение головы, защищая Родину от российских оккупантов, рассказал, сможет ли снова ходить. Артист признался, что после реабилитации планирует возобновить карьеру комика.

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Об этом он рассказал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Несмотря на свое состояние, участник проекта "Ігри приколів" сохраняет позитивный настрой и не теряет чувство юмора.

Одним из самых распространенных вопросов, возникших у поклонников Виктора Розового, было: "Сможет ли он снова ходить после сложного ранения?" Артист не был слишком многословным, отвечая фанатам, однако четко отметил: "Буду".

Кроме того, пользователей сети сильно интересовало, восстановит ли комик свою карьеру юмориста или решит попробовать себя в другой сфере. Здесь у участника русско-украинской войны также был четкий ответ. Он отметил, что однозначно вернётся в сферу юмора.

Поинтересовались подписчики звезды "Лиги смеха" и его планами по участию в политической жизни Украины. На это Виктор Розовый отметил, что не понимает, зачем он там нужен.

Комментируя свое самочувствие, юморист акцентировал внимание на том, что ему еще предстоит долгий путь реабилитации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о чуть не погибшем на фронте Викторе Розовом.

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