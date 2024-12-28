Звезда 'Лиги смеха' Виктор Розовый, которого ранили на войне, показал свое фото после комы

Звезда юмористического шоу "Лига смеха" и ветеран войны Виктор Розовый показал, как выглядел после выхода из комы. В первые дни полномасштабного вторжения комик встал на защиту Родины, а в марте 2024 года получил осложненное осколочное ранение головы.

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В своем Instagram защитник поделился архивной фотографией из больничной палаты. Юморист подробнее рассказал, как получил тяжелое ранение и с какими последствиями ему пришлось столкнуться.

"Это фото было сделано в первые дни, когда я вышел из комы после осколочного ранения головы. 120-я мина упала меньше метра от моего окопа, обломок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое полушария мозга. Представьте – хедшот, а я все-таки жив. Но есть кое-какие нюансы", – написал защитник.

Как отметил Виктор Розовый, такое сложное ранение оказало значительное влияние на его здоровье и общее состояние. По словам 36-летнего ветерана, больше всего пострадали левые конечности, поскольку возник гемипарез (слабость определенной части тела) и спастичность (повышенный тонус мышц). Кроме того, он столкнулся со зрительно-пространственным нарушением.

"Отчасти было поражено и левое полушарие мозга, поэтому есть парез правой стопы. У меня лопнули барабанные перепонки и я плохо слышу на левое ухо, правая перепонка восстановилась сама. По когнитиву вроде бы все плюс-минус ок, кроме того, что мне немного тяжеловато концентрировать внимание, потому что легко отвлекаюсь на какие-то мелочи", – поделился звезда "Лиги смеха".

Виктор Розовый признался, что пока не уверен, сможет ли вернуться к тому физическому состоянию, которое было в марте этого года, когда он находился на позициях в Орловке под Авдеевкой. Однако ветеран не опускает руки, ведь убежден: каждый день будет становиться лучше, чем был вчера.

Напомним, 21 марта 2024 года Виктор Розовый, который присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде, получил осложненное осколочное ранение головы. Тогда собратья защитника примерно 200 километров везли его в медицинское учреждение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на фронте, вернулся в "Лигу Смеха".

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