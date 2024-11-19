Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на фронте, вернулся в 'Лигу Смеха': зал аплодировал стоя. Фото

Украинский юморист Виктор Розовый, получивший осложненное осколочное ранение головы, защищая Родину от оккупантов, вернулся в "Лигу Миха". Ранее ветеран российско-украинской войны выступал на сцене в качестве участника команды "Загорецька Людмила Степанівна", позже был соведущим шоу, а теперь стал одним из редакторов проекта.

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Защитник появился на съемках нового выпуска передачи, а Евгений Кошевой и Денис Христов официально объявили со сцены о его возвращении. Собравшиеся в зале поднялись со своих мест и в течение нескольких минут стоя аплодировали Виктору Розовому.

Поделился хорошим известием юморист на своей странице в Instagram. Артист опубликовал несколько снимков на фоне известного логотипа "Лиги смеха". На одном из кадров он позировал на камеру со своей женой Ольгой, которая в этот день праздновала свой день рождения.

Совместными фотографиями с Виктором Розовым делились и другие участники проекта. Комик Дмитрий Зелинский разместил в соцсетях снимок с защитником, в подписи к которому назвал его "легендой".

Не упустили возможности запечатлеть момент с ветераном и поклонники юмористического шоу. У сети появились кадры, где артист с улыбкой на лице взаимодействует с фанаткой.

Напомним, 21 марта Виктор Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи на Донецком направлении. Сейчас юморист передвигается в колесном кресле.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый поделился, сможет ли ходить после ранения и какую карьеру будет строить в будущем.

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