Звезда 'Лиги смеха' Иван Люленов стал участником шоу 'Танцы со звездами'

Участник юмористического шоу "Лига Смеха", капитан команды "Стояновка" Иван Люленов станет участником шоу "Танцы со звездами". Юморист принял #танціззіркамиchallenge от Анастасии Оруджовой.

Иван опубликовал видео в Instagram, на котором спел авторскую песню, посвященную его участию в проекте. После этого он бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, известного по роли в новом сериале "Ромео и Джульетта из Черкасс".

"От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это "Танцы со звездами" - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь", — прокомментировал Иван Люленов.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова стала еще одной участницей "Танцев со звездами". Вызов актриса приняла от украинского актера Алексея Суровцева.