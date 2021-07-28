Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов стал участником шоу "Танцы со звездами"

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Звезда 'Лиги смеха' Иван Люленов стал участником шоу 'Танцы со звездами'

Участник юмористического шоу "Лига Смеха", капитан команды "Стояновка" Иван Люленов станет участником шоу "Танцы со звездами". Юморист принял #танціззіркамиchallenge от Анастасии Оруджовой.

Иван опубликовал видео в Instagram, на котором спел авторскую песню, посвященную его участию в проекте. После этого он бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, известного по роли в новом сериале "Ромео и Джульетта из Черкасс".

"От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это "Танцы со звездами" - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь", — прокомментировал Иван Люленов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова стала еще одной участницей "Танцев со звездами". Вызов актриса приняла от украинского актера Алексея Суровцева.

Лига смеха