Звезда 'Женского квартала' стала участницей 'Танцев со звездами'

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова станет участницей шоу "Танцев со звездами". Актриса приняла #танціззіркамиchallenge от украинского актера Алексея Суровцева.

Девушка опубликовала видео в Instagram, где она вместе с коллегами Ириной Сопонару и Татьяной Песык танцуют. Анастасия заявила: "Девочки, дальше я сама. Это ж меня пригласили в Танцы со звездами. И я принимаю вызов".

В конце видеоролика известный шоумен Юрий Ткач в шуточной форме попытался переубедить Анастасию принимать участие в шоу. Он утверждал, что на шоу слишком сложно и обратной дороги не будет.

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В свою очередь, актриса передала танцевальный челлендж коллеге по юмористическому цеху Ивану Люленову, который дважды был чемпионом Лиги Смехи в составе команды "Стояновка".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Артистка решила сообщить об этом креативно, исполнив зажигательный танец.