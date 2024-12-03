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Звезда "Лиги смеха" и ветеран Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после трепанации черепа

Катерина Галущенко
Люди
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Звезда 'Лиги смеха' и ветеран Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после трепанации черепа

Юморист "Лиги смеха" и ветеран войны Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после оперативного хирургического вмешательства в череп. Это произошло после того, как комик получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте в марте 2024 года.

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Теперь он показался в палате реабилитационного центра и продемонстрировал свой прогресс лечения, которым время от времени делится. Фото юморист распространил в InstaStories.

Звезда "Лиги смеха" и ветеран Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после трепанации черепа

На нем виден шрам, который зажил после трепанации. Именно на этой части головы пока не растут волосы.

"Недобровольное СОЧ (самовольное оставление части, – Ред.)", – шутливо подписал он свое фото. Виктор Розовый всю реабилитацию пытается с полученной травмы головы и тяжелых операций не создавать паническую ситуацию, а к освещению своего самочувствия относится с юмором.

Звезда "Лиги смеха" и ветеран Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после трепанации черепа

Из-за трепанации медики установили Виктору Розовому титановую пластину в череп. Это юморист также публиковал в соцсетях и шутил, что у него теперь больше железа в голове. "Витя "кабриолет" стал Витя "титан", – писал он тогда.

Звезда "Лиги смеха" и ветеран Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после трепанации черепа

Напомним, 21 марта Виктор Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи на Донецком направлении. Сейчас юморист передвигается в колесном кресле.

Ранее OBOZ.UA писал, что юморист вернулся на сцену "Лиги смеха", но теперь не будет выступать как комик, а будет за кадром как редактор проекта.

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