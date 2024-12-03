Звезда 'Лиги смеха' и ветеран Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после трепанации черепа

Юморист "Лиги смеха" и ветеран войны Виктор Розовый показал, как зажили его шрамы после оперативного хирургического вмешательства в череп. Это произошло после того, как комик получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте в марте 2024 года.

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Теперь он показался в палате реабилитационного центра и продемонстрировал свой прогресс лечения, которым время от времени делится. Фото юморист распространил в InstaStories.

На нем виден шрам, который зажил после трепанации. Именно на этой части головы пока не растут волосы.

"Недобровольное СОЧ (самовольное оставление части, – Ред.)", – шутливо подписал он свое фото. Виктор Розовый всю реабилитацию пытается с полученной травмы головы и тяжелых операций не создавать паническую ситуацию, а к освещению своего самочувствия относится с юмором.

Из-за трепанации медики установили Виктору Розовому титановую пластину в череп. Это юморист также публиковал в соцсетях и шутил, что у него теперь больше железа в голове. "Витя "кабриолет" стал Витя "титан", – писал он тогда.

Напомним, 21 марта Виктор Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи на Донецком направлении. Сейчас юморист передвигается в колесном кресле.

Ранее OBOZ.UA писал, что юморист вернулся на сцену "Лиги смеха", но теперь не будет выступать как комик, а будет за кадром как редактор проекта.

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