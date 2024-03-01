Звезда культового фильма 'Светлое Рождество' Энн Уитфилд умерла в 85 лет после ужасного несчастного случая

Актриса Энн Уитфилд, известная благодаря роли Сьюзан Уэверли в культовой ленте "Светлое Рождество" 1954 года, скончалась в возрасте 85 лет. Сообщается, что с ней произошел "неожиданный несчастный случай".

Причину смерти не называют, однако журналистам Express стало известно, что трагический инцидент произошел рядом с ее домом. Смерть актрисы наступила позже в больнице 15 февраля.

Несчастный случай подстерегал 85-летнюю пенсионерку в Вашингтоне, когда она вышла на прогулку. Свидетелями стали соседи, оказавшие женщине квалифицированную медицинскую помощь.

Это немного продлило ее жизнь и позволило родным попрощаться с мамой и бабушкой семи внуков.

Они сказали: "Благодаря доброте соседей, оказавших квалифицированную медицинскую помощь, семья имела дар попрощаться с ней и выразить любовь и благодарность – дар, которым мы всегда будем дорожить".

Энн родилась 27 августа 1938 года и выросла в Миссисипи. Она начала свою актерскую карьеру еще в детстве, но в Голливуде не прижилась.

После "Светлого Рождества" звезда продолжала играть небольшие роли в течение 1980-90-х годов и в последний раз появилась в драматической комедии Роберта Олтмена "Колесо фортуры" в 1999 году.

После этого она вернулась на север США, потому что в Лос-Анджелесе артистке не хватало деревьев. Это то, чему она посвятила свою жизнь – природе.

"При переезде Энн посвятила себя делу укрепления мира и сохранения природы", – рассказали ее родные.

Похороны состоятся 22 марта, а каждому, кто хочет попрощаться с актрисой, предложили внести благотворительные взносы или посадить деревья в память о ней.

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