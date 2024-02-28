Звезда фильма 'Хорошие времена' с Робертом Паттинсоном умер в 38 лет: что произошло

Стало известно о смерти Бадди Дюреса – американского актера, известного прежде всего фильмом "Хорошие времена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ему было 38 лет.

Причиной смерти называют "остановку сердца от наркотического коктейля". Эту информацию подтвердил журналу PEOPLE брат покойного Кристофер Статис.

Бадди Дюрес родился в Квинсе, штат Нью-Йорк, в мае 1985-го. Снялся в двух инди-фильмах братьев Сафди, а его дебютом в кино стала картина "Бог знает что" 2014 года.

В течение многих лет актер боролся с наркозависимостью. Незадолго до старта своей актерской карьеры он сидел в тюрьме на острове Райкерс. Причина та же – наркотики. После освобождения режиссеры попросили Дюреса написать дневник о его пребывании за решеткой, а затем адаптировали его рассказы в сценарий фильма "Хорошие времена".

То есть фактически лента, отобранная для участия в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля (2017) в соревновании за Золотую пальмовую ветвь, – это экранизация мемуаров Бадди о его пребывании в Райкерсе.

Актер нередко имел проблемы с законом. В тюрьму его отправляли не менее 10 раз по разным обвинениям, включая кражу личных данных, кражу в больших размерах и хранение героина.

Несмотря на это, в фильмографии ныне покойного актера есть десятки успешных проектов. Более того, два из них готовятся к выходу позже в этом году – "Череп" и "Массовая государственная лотерея".

Режиссер Кэмерон Ван Хой неоднократно спасал актера из тюрьмы, видя в нем большой потенциал. После его смерти кинодеятель сказал следующее: "Он был невероятно талантливым актером. Но ему нужно было сосредоточиться на актерской игре, а не на уличной суматохе. Бадди был чистым электричеством на экране. Работа с ним была одним из самых больших приключений в моей жизни. Он был хорошим человеком, который любил снимать фильмы, несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался в жизни, ему как-то удавалось откладывать их в сторону, когда приходило время работать. Мы очень сблизились после съемок фильма "Флинч". Я убит горем из-за того, что его жизнь так оборвалась".

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