Звезда 'Крепостной' Дарья Легейда решила присоединиться к ВСУ: кем она хочет стать и как отреагировали родные

Звезда сериала "Крепостная" и волонтер Дарья Легейда решила присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Сначала актриса хотела стать боевым медиком, хотя и имела проблемы с коленом, а теперь собралась пройти курсы оператора БПЛА.

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Об этом в интервью Алине Доротюк рассказал ее муж, звезда телесериала "Село на мільйон" Дмитрий Сова. Актер сейчас сам служит в Первом центре рекрутинга сухопутных войск ВСУ и во всем поддерживает супругу.

По словам военного, Легейда хоть чем-то хочет помочь ВСУ защищать свою страну, даже если физически не сможет справиться из-за суставов.

"Я говорю: "Хорошо, если хочешь, я тебе найду подразделение, которое обучает девушек", – рассказал Сова. – Когда-то общался с одной женщиной, которая нас учила, и она говорила: "Да, мужчины очень классно летают, но есть девушки, их немного, снайперы и операторы БПЛА, которые если берутся за это дело, очень классно это делают". Я ей верю, потому что девушки в военном деле являются мощными. Я думаю, это какая-то совершенно другая энергия".

По словам Совы, он не знает, как у Дарьи в дальнейшем сложится ситуация с военным делом, однако он жену уже ни от чего не отговаривает, как это было в самом начале полномасштабной войны.

"Я не отговариваю – если она хочет овладеть этим навыком, то, пожалуйста. Я понимаю, что она очень много пользы приносит здесь: и сборы закрывает, очень помогает постоянно, – добавил Сова. – Пусть учится. Интересно просто, это ведь тоже общение, очень много интересных людей. Я думаю, что пускай будет".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская актриса и волонтер Анастасия Пустовит собралась присоединиться к ВСУ и рассказала, кем хотела бы стать.

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