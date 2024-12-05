'Понемногу готовлюсь': украинская актриса ошеломила желанием вступить в ВСУ и предположила, где могла бы служить

Украинская актриса и волонтер Анастасия Пустовит призналась, что планирует присоединиться к Вооруженным Силам Украины, однако пока не готова идти на фронт. Она пояснила, что не рассматривает возможность стать боевым медиком или штурмовиком, но смогла б управлять дронами. Сейчас она только активно волонтерит.

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Актриса использует на полную свою медийность и это ей позволяет собирать средства на нужды разных подразделений и своего парня, в частности. Об этом Анастасия Пустовит рассказала в интервью журналу Viva!.

"Я общаюсь с военными на эту тему, но это не значит, что я уже завтра готова идти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятие по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицине, с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы. У нас действительно большое количество женщин воюет, но армия не особенно готова к глобальной мобилизации. женщин, по моему мнению. И здесь тоже нужно думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезным", – объяснила свое решение присоединиться к ВСУ актриса.

Стоит отметить, что полномасштабная война для Анастасия Пустовит принесла немало "головных болей". Сначала она пережила оккупацию в Киевской области, затем начала активно волонтерить и на протяжении всего этого времени поддерживает романтические отношения с любимым, который с первых дней вторжения воюет в Запорожском направлении.

"У меня парень военный, с первых дней войны пошел добровольцем, служит на этом (Запорожском. – Ред.) направлении. Поэтому Запорожье для нас – город встреч. Как только у меня выпадают выходные, а у него – возможность вырваться на несколько дней на отдых, сразу еду к нему. Так живем уже три года, – призналась актриса. – Сейчас я пытаюсь возвращаться в актерскую профессию, потому что последние два с половиной года я была больше сосредоточена на волонтерстве. Но ведь мне нужно за что-то жить, актерство – это мой хлеб".

В то же время она утверждает, что за границей жить не планирует: "Я в принципе не рассматриваю для себя жизнь за границей, моя ментальность там не выживет. Я очень украиноцентрична, здесь мой дом и понятные цели. Я никогда не рассматривала возможность переезда в другую страну".

Ранее OBOZ.UA писал, как Анастасия Пустовит пережила начало полномасштабного вторжения России в поселке Немешаево Киевской области. С актрисой общались россияне, а она, несмотря на боязнь быть искалеченной или убитой, говорила к ним на украинском.

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